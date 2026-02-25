Referendum Giustizia, a Fucecchio l'incontro del Comitato 'Società Civile per il NO'

Sabato 28 febbraio alle 19 presso il locale 'Nami the Cofee Club', in piazza Montanelli 9 si terrà la prima iniziativa pubblica del Comitato Fucecchio Società Civile per il NO al referendum. Sarà presente il giudice del Tribunale di Firenze Alessandro Azzaroli.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di informare i cittadini in vista del referendum in programma il 22 e 23 marzo 2026, e promuovere un confronto aperto e consapevole sulle ragioni del NO.

Ospite della serata sarà il giudice del Tribunale di Firenze, Alessandro Azzaroli, che offrirà un contributo di approfondimento tecnico e giuridico sui contenuti del quesito referendario e sulle possibili implicazioni del voto. L'iniziativa rappresenta un momento di dialogo e partecipazione civica, aperto a tutta la cittadinanza, per comprendere nel merito le ragioni del NO e favorire un dibattito informato e rispettoso.

Al termine dell'incontro è prevista un'apericena.

Il comitato locale è composto da: Auser, Fondazione I Care, Popoli Uniti, SPI-CGIL, Circolo Arci Casa del Popolo G. Pacchi, ANPI Fucecchio, Comitato per l’attuazione della Costituzione-Fucecchio, Libera Zona del Cuoio.

Per informazioni ed adesioni: fucecchiovotano@gmail.com

