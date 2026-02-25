Referendum Giustizia, nasce il Comitato Territoriale di Empoli - SìRiforma

Il percorso verso un processo più giusto fa tappa nel nostro territorio. Sulla scia del Comitato Nazionale "SìRiforma", presieduto dal Professor Nicolò Zanon, è nato ufficialmente il coordinamento territoriale di Empoli, guidato dall'Avvocato Gabriele Stagni.

Lontano dagli slogan di parte e dai simboli di partito, al netto dello scontro politico, la riforma interviene sul piano processuale e ordinamentale: vogliamo spiegare perché questa riforma non è un attacco alla magistratura, ma una difesa dei cittadini.

Perché votare SÌ? I tre pilastri della riforma:

1. Una magistratura, due carriere: Giudice e Pubblico Ministero devono avere percorsi distinti. Nel nuovo assetto il PM resta autonomo (non subordinato al potere esecutivo); la separazione delle carriere mira poi a rafforzare l’imparzialità del giudice (art. 111 Cost.); ad evitare commistioni tra funzione requirente e giudicante; a rendere più coerente il sistema con il modello accusatorio introdotto nel 1989 da Giuliano Vassalli.

2. Addio alle Correnti nel CSM: introducendo il sorteggio per i componenti togati, vogliamo restituire al CSM la sua funzione originale di organo di auto-amministrazione, sciogliendo i suoi componenti dalle logiche di spartizione politica e correntizia.

3. Alta Corte Disciplinare: un organo terzo ed efficace per accertare le responsabilità disciplinari, garantendo che nessuno sia più al di là delle regole.

Questa riforma non mette in discussione l'indipendenza dei magistrati: l’art.104 sul punto non viene modificato! Al contrario, viene attuando pienamente l'Articolo 111 della Costituzione che prevede il Giudice Terzo per un processo Giusto.

Dire "Sì" significa proteggere l'architettura democratica, garantendo che ogni cittadino entri in aula sapendo di trovarsi di fronte a un arbitro neutrale.

Il nostro comitato è un laboratorio aperto a tutti. Vogliamo informare, non occultare; dialogare, non imporre.

Allo scopo, si rappresenta ai lettori che è previsto un incontro per la serata del 13 Marzo p.v. alle ore 21.00, aperto a tutta la cittadinanza, presso il Convento degli Agostiniani di Empoli, dove due relatori di alto profilo come Eriberto Rosso Avvocato del Foro di Firenze già Segretario dell’Unione delle Camere Penali Italiane e il Dott. Giacomo Rocchi Presidente di Sezione della Corte Suprema di Cassazione, saranno a disposizione per chiarire, informare e spiegare perché sia giusto votare sì a questa riforma, sì tecnica ma che riguarda la vita di ognuno.

Per approfondimenti, materiali informativi o per aderire al comitato, scrivici a scarinzi@stagni.eu.

Fonte: Comitato SìRiforma Empoli

