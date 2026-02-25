Salario minimo, il Cdx: "Legge non trova applicazione, lontani da promesse elettorali"

In un’interrogazione, presentata dal gruppo di Forza Italia, si chiede notizie sulla mancata applicazione della legge regionale sul salario minimo negli appalti pubblici. In particolare, si chiede se la legge è applicata nei bandi regionali, quante imprese hanno dichiarato di applicare tale soglia e abbiano beneficiato del punteggio premiale, se ha reso operativa tale norma, se il provvedimento è soltanto un atto simbolico.

“Con la disposizione normativa approvata – ha detto l’assessore regionale Alberto Lenzi - con la L.R. 30/2025 la Regione è intervenuta per tutelare il lavoro e riconoscere una equa retribuzione, finalità che la Regione persegue da anni, di cui la legge regionale 18/2019 rappresenta testimonianza, ed all'interno della quale è l'inserita la disposizione. La Regione ha previsto con la legge l'inserimento di un criterio di valutazione delle offerte che vada a premiare le imprese che si impegnano a riconoscere ai lavoratori utilizzati nell'esecuzione delle attività oggetto di affidamento un salario minimo di 9,00 euro, laddove il salario previsto dal Contratto collettivo di riferimento da applicare ai lavoratori sia inferiore ai 9,00 euro. La norma ha la finalità di riconoscere ai lavoratori una equa retribuzione e interviene per favorire, ma non rendere obbligatorio, tale riconoscimento da parte delle imprese ai propri lavoratori impiegati nell'appalto.”

“Relativamente all'applicazione da parte degli enti strumentali verrà effettuata una ricognizione presso gli stessi dei cui esiti ne sarà data comunicazione – ha proseguito Lenzi – e la Giunta non ha sospeso l'applicazione della legge, nonostante la stessa sia attualmente oggetto di ricorso in Corte costituzionale, ed ha in corso la progettazione di una procedura di affidamento di un servizio per il quale sussistono le condizioni per l'applicazione della legge regionale e sta svolgendo le attività necessarie per la predisposizione della documentazione di gara all'interno della quale sarà data attuazione alle previsioni della legge.”

“È chiaro quando la questione è semplice la risposta diventa complessa- ha detto il capogruppo di Forza Italia Marco Stella - e infatti sappiamo benissimo che questa legge non trova applicazione. Avevate detto come maggioranza no all’aeroporto, acqua pubblica, reddito di cittadinanza, salario minimo, revisione del piano dei rifiuti, questo per dire che sulla sfida dei contenuti siete molto lontani da quello che avevate promesso in campagna elettorale. Mi sembra che la maggioranza abbia difficoltà a stare insieme. Non avete idea di come applicare la legge sul salario minimo che, fra l'altro, la Regione Toscana non ha mai approvato".

Fonte: Toscana Consiglio Regionale