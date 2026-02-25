"Solidarietà alle forze dell'ordine", ok all'unanimità all'odg della Lega Castelfiorentino

Il Consiglio Comunale di Castelfiorentino ha approvato all’unanimità l’Ordine del Giorno presentato dal gruppo consiliare della Lega, nato a seguito della grave aggressione subita da un agente della Polizia di Stato il 31 gennaio scorso a Torino, durante la manifestazione per Askatasuna.

L’atto esprime, a nome dell’intera comunità, piena, totale e incondizionata solidarietà al poliziotto aggredito e condanna con la massima fermezza ogni forma di violenza, intimidazione o attacco nei confronti delle Forze dell’Ordine, ribadendo il principio della tolleranza zero verso chi utilizza la violenza contro lo Stato e le sue Istituzioni.

Il documento impegna inoltre il Sindaco e la Giunta a promuovere iniziative istituzionali, educative e culturali — anche in collaborazione con le Forze dell’Ordine e con le istituzioni scolastiche — per rafforzare la cultura della legalità, il rispetto dell’autorità dello Stato e il contrasto a ogni forma di violenza. Un passaggio fondamentale in un contesto sociale in cui il venir meno del rispetto delle regole e delle istituzioni rischia di minare gli equilibri della convivenza civile.

L’Ordine del Giorno è stato approvato con emendamento della maggioranza che ha ulteriormente rafforzato in più punti il riferimento al legittimo diritto di manifestare — già garantito dalla legge — e ha esteso la condanna a tutte le aggressioni subite, nella stessa occasione, anche da giornalisti e manifestanti. Una precisazione condivisa e accolta con senso di responsabilità.

L’atto sarà trasmesso ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato, al Ministero dell’Interno e ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, quale espressione unitaria del Consiglio Comunale di Castelfiorentino.

Fonte: Susi Giglioli, Angelo Fiore, Stefano Burgassi - Lega Castelfiorentino