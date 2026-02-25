Toscana Aeroporti e Wizz Air celebrano i 2 milioni di passeggeri a Pisa

Wizz Air, la seconda compagnia aerea per quota di mercato in Italia, ha illustrato oggi insieme a Toscana Aeroporti i piani di sviluppo per lo scalo di Pisa e le strategie di potenziamento della connettività aerea nella regione. L’incontro è stato l’occasione per celebrare il superamento della soglia storica di 2 milioni di passeggeri trasportati presso lo scalo Galileo Galilei e annunciare un incremento della capacità di oltre il 19% per la stagione estiva 2026.

Dal primo volo operato nel febbraio 2010 e grazie alle costanti sinergie con Toscana Aeroporti, Wizz Air ha consolidato anno dopo anno le sue operazioni tanto da diventare ad oggi secondo vettore dell'aeroporto con una quota di mercato del 9,4%. Gli investimenti sullo scalo toscano sono guidati da una crescita continua: nel 2025 la compagnia ha registrato infatti un incremento del 14% dei posti disponibili rispetto al 2024, portando l'offerta complessiva a oltre 424mila posti (+52.000). Questa tendenza positiva proseguirà nel 2026, anno in cui la compagnia ha messo in vendita oltre 506.000 posti totali.

Il network da Pisa si conferma un ponte fondamentale verso le principali destinazioni dell'Est Europa e dei Balcani, con 5 rotte verso 4 Paesi: Tirana, Varsavia, Iasi, Bucarest Otopeni e il collegamento per Belgrado, ultima aggiunta della programmazione estiva con due frequenze settimanali (martedì e sabato) e tariffe a partire da 29,99€.

“Raggiungere il traguardo dei 2 milioni di passeggeri a Pisa è un risultato che ci rende estremamente orgogliosi,” ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Pisa è un nodo importante del nostro network nazionale; grazie alla proficua collaborazione con Toscana Aeroporti, abbiamo costruito un’offerta solida che accorcia le distanze tra la Toscana, i Balcani e l'Europa dell'Est. L'incremento della capacità di quasi il 20% per l'anno in corso è la prova tangibile della nostra volontà di investire ancora su questo territorio, garantendo ai cittadini toscani tariffe competitive e una flotta giovane ed efficiente. Let’s WIZZ, Pisa!”

“Il traguardo dei 2 milioni di passeggeri trasportati da Wizz Air al Galileo Galilei testimonia il valore di una partnership solida e orientata allo sviluppo della connettività internazionale della Toscana.” Ha dichiarato Toscana Aeroporti. “La crescita della capacità operativa e dei collegamenti verso l’Europa centro-orientale rafforza il posizionamento strategico dello scalo di Pisa nel sistema aeroportuale toscano. Per questo motivo, come Toscana Aeroporti continueremo a sostenere l’espansione del network e l’attrattività del sistema aeroportuale regionale, a beneficio della mobilità, del turismo e della competitività del territorio.”

Le rotte da Pisa e tutte quelle italiane sono operate interamente dagli Airbus A321neo di ultima generazione. Questi aeromobili offrono consumi ridotti, maggiore efficienza e un comfort migliorato a bordo, regalando ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica.

Il consolidamento della presenza di Wizz Air a Pisa risponde alla duplice esigenza di servire un bacino d’utenza locale e dinamico e di favorire l'accessibilità internazionale verso uno dei poli culturali più rilevanti del Paese. Lo scalo Galilei non rappresenta solo un’infrastruttura logistica di prim’ordine, ma si conferma il punto di ingresso privilegiato per un ecosistema che coniuga l'eccellenza accademica e scientifica della città con la forza attrattiva del suo patrimonio storico. Potenziare la connettività su Pisa significa, dunque, sostenere attivamente l’interscambio tra la Toscana e le capitali emergenti dell'Est Europa e dei Balcani, alimentando un indotto economico che va ben oltre il solo comparto turistico.

L'investimento di Wizz Air si inserisce in un quadro di crescita costante sull’intero territorio nazionale. Nel 2025, la compagnia ha trasportato oltre 21 milioni di passeggeri in Italia (+8% rispetto all'anno precedente), operando con un eccezionale indice di affidabilità del 99,6% da e per 26 aeroporti in totale nel paese, di cui 6 basi – Catania, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Venezia. Con una flotta di 33 aeromobili basati nel 2026 e una quota di mercato del 14%, Wizz Air si conferma il secondo vettore in Italia, con oltre 27 milioni di posti disponibili nel 2026.