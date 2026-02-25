Trasporto pubblico gratuito under 26, Sì del Consiglio regionale alla mozione PD

Via libera del Consiglio regionale della Toscana alla mozione del Partito Democratico sulla gratuità del trasporto pubblico locale per i giovani under 26.

“Un primo passo verso un piano per favorire l’accesso dei giovani al trasporto pubblico locale attraverso agevolazioni e un sistema di progressiva gratuità, con particolare riferimento agli under 26”, dichiarano Simone Bezzini e Antonio Mazzeo, sottolineando il doppio livello dell’iniziativa: richiesta al Governo di una misura nazionale strutturale e avvio di uno studio di fattibilità regionale basato su equità sociale, soglie Isee e attenzione alle aree interne.

I due esponenti Pd chiedono inoltre che il Governo recepisca le proposte della Conferenza delle Regioni sul Fondo nazionale Tpl, avvertendo che il mancato adeguamento “rischia infatti di tradursi, per la Toscana, in una riduzione delle risorse pari a circa 30 milioni di euro nel 2026”.

Sulla stessa linea Iacopo Melio, che parla di “una misura di civiltà e di equità sociale” e aggiunge: “Rendere più accessibile il trasporto pubblico significa investire nella mobilità sostenibile, nel diritto allo studio e nel sostegno alle famiglie”. Approvato anche un suo emendamento per estendere la gratuità alle persone con disabilità e a chi si trova in grave fragilità economica e sociale.

