Vandalismi su un treno nel Pistoiese: vetri di una carrozza rotti

I vetri dei finestrini sono stati rotti. Accertamenti della Polfer in corso per risalire ai responsabili, nessun ferito ma disagi per i pendolari

Stamattina un treno regionale proveniente da Lucca, lungo la linea ferroviaria tra Montecatini Terme e Pistoia, è stato oggetto di vandalismi: i vetri dei finestrini sono stati rotti, in particolare quelli di una carrozza vuota su cui sarebbe dovuta salire una scolaresca delle elementari a Pistoia. Il treno, identificato come regionale 34087, è riuscito a raggiungere la stazione di Pistoia, ma poi è stato bloccato senza proseguire per Firenze.

La corsa è stata cancellata per consentire rilievi tecnici e interventi delle autorità. La Polfer sta conducendo accertamenti per ricostruire la vicenda e identificare gli oggetti utilizzati per rompere i vetri: si ipotizzano sassi o una specie di martello. Secondo quanto emerso, il danneggiamento sarebbe stato provocato dall’interno del vagone riservato ai bambini, “i quali comunque ancora non erano saliti a bordo”.

Nonostante il forte shock tra i passeggeri e i danni materiali significativi, non si registrano feriti. I disagi hanno interessato i pendolari della linea, costretti a modificare i propri spostamenti a causa della cancellazione del convoglio e dei controlli specifici.

