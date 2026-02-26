A Gambassi nasce il comitato per il NO: "Difendiamo la Costituzione"

È nato a Gambassi Terme il Comitato per il NO al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026, costituito dai tre Circoli Arci (capoluogo, Varna e Case Nuove), dalla sezione Anpi Montaione-Gambassi Terme e dallo Spi/Cgil, e sostenuto dal Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra. Il Comitato è aperto alle cittadine e ai cittadini di Gambassi e a tutte le realtà politiche e della società civile che vogliono dire un NO deciso a una riforma che minaccia l’equilibrio della Costituzione e della nostra democrazia.

APPELLO AI CITTADINI: VOTIAMO NO AL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 22 E 23 MARZO.

Il 22 e 23 marzo siamo chiamati a esprimerci su una modifica della nostra Costituzione. Non è un voto qualunque: è una scelta che riguarda l’equilibrio dei poteri, la qualità della nostra democrazia, il futuro delle istituzioni repubblicane.

Per questo invitiamo tutte le cittadine e tutti i cittadini a votare NO.

Votiamo NO per proteggere l’equilibrio dei poteri disegnato nella nostra Costituzione e per impedire uno

stravolgimento dell’architettura democratica del Paese.

Perché votiamo NO?

- Per tutelare l’indipendenza della Magistratura, principio cardine di ogni democrazia costituzionale. La riforma sulla quale siamo chiamati a votare mette a rischio l’autonomia dell’ordine giudiziario, aprendo la strada a possibili condizionamenti da parte del potere esecutivo.

- Per difendere il ruolo e la rappresentatività del Consiglio Superiore della Magistratura. L’introduzione del sorteggio per la scelta dei suoi membri svilisce la responsabilità e la funzione di autogoverno dei magistrati. Le cariche istituzionali non possono essere estratte a sorte come in una lotteria: devono rispondere a criteri di competenza, responsabilità e rappresentanza.

- Per difendere la Costituzione nata dalla Resistenza, garanzia di libertà, unità e equilibrio tra i poteri dello Stato. Non possiamo permettere che venga modificata in modo da concentrare il

potere nelle mani di pochi, indebolendo il sistema dei pesi e contrappesi che tutela ogni cittadino.

Il Referendum Costituzionale non prevede quorum: il risultato sarà valido indipendentemente dal numero di votanti. Per questo ogni voto è decisivo. Il voto è sempre importante. Sulla Costituzione ancora di più. Difendere la Costituzione significa difendere i diritti di tutti. Significa garantire un futuro democratico solido e trasparente alle nuove generazioni.

Il 22 e 23 marzo scegliamo di dire NO!! Unisciti a noi, partecipa alle iniziative sui territori, firma e fai firmare questo appello. La Costituzione si difende esercitando il diritto di voto.

Per informazioni o per collaborare, scrivi all’indirizzo comitatoperilno.gambassiterme@gmail.com.

Fonte: PD Empolese Valdelsa