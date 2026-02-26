A Santa Maria a Monte torna 'Mamma, mi porti in biblioteca??!'

Cultura Santa Maria a Monte
Scocca L’ora delle storie alla Biblioteca dei Ragazzi di Santa Maria a Monte

Il Sindaco di Santa Maria a Monte, con delega alla cultura, è orgogliosa che la BiblioCarducci si prenda cura dei suoi piccoli lettori. Per questo, per il ciclo Mamma, mi porti in biblioteca??!,ripropone, visto il grande successo dello scorso anno, un ciclo incontri pensati per i bambini dai 5 agli 8 anni e per le loro famiglie.

Con L’ora delle storie si leggeranno ad alta voce racconti che sapranno catturare la fantasia dei più piccoli, i quali si potranno divertire al termine con una piccola attività creativa.

Attraverso la lettura di albi illustrati, i bambini saranno guidati in storie che affrontano temi importanti come il saper aspettare, la fiducia nell’altro, l’amicizia e il valore delle relazioni.

Racconti pensati per stimolare emozioni, domande e dialoghi, dentro e fuori la biblioteca, coinvolgendo anche le famiglie.

Le letture si svolgeranno presso la Biblioteca dei Ragazzi di Via Querce (all’interno dell’Istituto Comprensivo “Carducci”) e prenderanno il via sabato 28 febbraio , per poi proseguire sabato 21 marzo e terminare sabato 28 marzo. La partecipazione è libera e gratuita.

Per info: 333 349 5168; biblioteca@comune.santamariaamonte.pi.it

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio stampa

