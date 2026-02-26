Al Cenacolo degli Agostiniani l'Atelier sul gesto - MASOLINO

Attualità Empoli
Un percorso di creazione coreografica che prevede un laboratorio sul gesto che culminerà in una performance

Virgilio Sieni, danzatore e coreografo italiano, artista attivo in ambito internazionale per le massime istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d’arte e musei, torna a Empoli presso il Cenacolo degli Agostiniani, con il progetto Atelier sul gesto - MASOLINO: un percorso di creazione coreografica che prevede un laboratorio sul gesto che si svolgerà nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 marzo 2026 (ore 18:00 - 20:00) e che culminerà in una performance mercoledì 11 marzo alle ore 20:00. A seguire Rito: performance site-specific della Compagnia Virgilio Sieni con Jari Boldrini, Maurizio Giunti e la musica dal vivo del violoncello di Naomi Berrill.

I laboratori di creazione guidati da Virgilio Sieni sono una maniera di trasmettere alcuni gesti sorgivi e disponibili per essere abitati tratti dalle figure presenti nelle opere pittoriche presenti al Cenacolo degli Agostiniani. Le lezioni si svolgono lentamente attraversando iconografie e narrazioni, aprendo varchi sulla scoperta dell’immagine attraverso il movimento. Dal laboratorio nascerà una piccola azione coreografica che coinvolgerà i cittadini e le cittadine e sarà aperta al pubblico.

Sono invitati a partecipare cittadine e cittadini, performer e creativi senza limiti di età, provenienza e abilità.

La partecipazione al progetto è gratuita su iscrizione.

CALENDARIO LABORATORIO Cenacolo degli Agostiniani – Empoli (FI)

Martedì 10 marzo 2026 ore 18 > 20

Mercoledì 11 marzo 2026 ore 18 > 20

PERFORMANCE

Cenacolo degli Agostiniani - Empoli

Mercoledì 11 marzo ore 20

Segue Rito, spettacolo di danza della Compagnia Virgilio Sieni

 

Info e iscrizioni

La partecipazione è GRATUITA SU PRENOTAZIONE.

Per la buona riuscita del progetto, è richiesta la partecipazione ai giorni di laboratorio e performance. Per l’iscrizione sarà necessario la compilazione del form al link: https://tally.so/r/jaQWdx

. Scadenza iscrizioni

Giovedì 5 marzo 2026

CONTATTI accademia@virgiliosieni.it

tel. +39 055 2280525

Whatsapp: +39 331 2922600

LA DEMOCRAZIA DEL CORPO 2026 / OFFICINE DEL GESTO

Un progetto di Virgilio Sieni. Realizzato dal Centro Nazionale di Produzione della Danza Cango / Firenze, grazie al contributo di MIC, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Regione Toscana, Comune di Firenze in collaborazione con Empoli Musei.

Fonte: Ufficio Stampa

