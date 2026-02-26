Al Museo Archeologico di Montelupo arriva 'Mattoncini al Museo 2026'

Un weekend di creatività e divertimento, in programma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo il Museo Archeologico di Montelupo Fiorentino si trasforma in un luogo dove storia e fantasia si incontrano grazie a Mattoncini al Museo – Edizione 2026. Per un intero fine settimana, le sale del museo accoglieranno le opere originali degli amici di ToscanaBricks – Il LEGO® Users Group della Toscana, che dialogheranno con le aree tematiche e i reperti archeologici in un suggestivo intreccio tra passato e creatività contemporanea.

L’iniziativa offre al pubblico la possibilità di ammirare straordinarie costruzioni realizzate con i mattoncini più famosi del mondo e, allo stesso tempo, di diventare protagonista grazie a un’ampia area gioco libera pensata per stimolare fantasia e immaginazione. Nel corso delle due giornate saranno inoltre proposti, a cadenza regolare, laboratori creativi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, per vivere un’esperienza partecipativa e coinvolgente all’interno degli spazi museali.

L’evento rappresenta un’occasione speciale per scoprire il museo in modo nuovo e dinamico, unendo il fascino dell’archeologia al gioco e alla progettazione creativa. Il Museo sarà aperto sabato dalle ore 9 alle 19 e domenica dalle ore 10 alle 18. Il costo del biglietto è di 6 euro per i visitatori dai 18 anni in su e di 4 euro per i ragazzi dai 4 ai 17 anni, mentre l’ingresso è gratuito per i bambini fino a 3 anni. Non è richiesta la prenotazione.

Per informazioni è possibile contattare il numero 339 466 6461.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Ichnos: Archeologia, Ambiente e Sperimentazione, Associazione Professionale Archeo&Tech e ToscanaBricks – Il LUG della Toscana.

Un appuntamento imperdibile per famiglie, appassionati e curiosi di ogni età, pronti a lasciarsi sorprendere da un museo che, per un fine settimana, si costruisce… mattoncino dopo

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

