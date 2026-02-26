Aperture straordinarie a Certaldo a marzo per rilascio carte identità elettroniche (CIE)

Nel mese di MARZO lo Sportello unico, sito in Borgo Garibaldi, 37, effettuerà le seguenti aperture straordinarie dedicate al rilascio carte identità elettroniche (CIE) :
• mercoledì 11 marzo 14.00 -18.00
• venerdì 20 marzo 14.00 - 18.00
• sabato 21 marzo 9.00 - 13.00 e 14.00-18.00
Durante le aperture straordinarie sarà possibile il rilascio della carte identità elettronica (CIE) senza appuntamento.
La CIE può essere chiesta presso il proprio Comune di residenza o di dimora (su dichiarazione dell’interessato).
Si ricorda che nei giorni e orari di apertura ordinaria dello sportello unico l’emissione della carta di identità è su appuntamento prenotabile al seguente link https://www.comune.certaldo.fi.it/it/book
Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa
