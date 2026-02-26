Art&Science Across Italy fa tappa a Firenze

Prosegue a Firenze il ciclo di mostre della V edizione del progetto nazionale per le scuole Art&Science Across Italy, con la terza tappa del 2026 ospitata dall’Università di Firenze dal 27 febbraio al 13 marzo
Si inaugura domani, 27 febbraio, presso la sede di Arcetri del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Firenze la mostra “Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”, che ospiterà le opere realizzate da studenti e studentesse nell’ambito del progetto Art&ScienceAcross Italy, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal CERN di Ginevra, e realizzato in collaborazione con le università italiane.
L’esposizione della tappa nel capoluogo toscano è organizzata dalla sezione INFN di Firenze, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Ateneo fiorentino e il Centro Nazionale dell’INFN Galileo Galilei Institute. La mostra si terrà dal 27 febbraio al 13 marzo, quando, a partire dalle 15.30, si svolgerà l’evento conclusivo rivolto alle scuole partecipanti e la premiazione dei vincitori.
Questa tappa vede la partecipazione complessivamente di 48 tra studentesse e studenti di due scuole, il Liceo Alberti-Danti di Firenze e il Liceo Carlo Livi di Prato. Le opere realizzate ed esposte in mostra sono 20. Ogni opera è stata ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla biologia, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatori e ricercatrici che si sono svolti lo scorso anno.
Il 13 marzo, durante l’evento conclusivo della mostra, verranno selezionate e premiate le opere esposte più significative, valutate da una giuria composta da rappresentanti del mondo scientifico e del mondo dell’arte. L’incontro rappresenterà un momento direstituzione e valorizzazione del lavoro svolto dagli studenti e dalle studentesse, che saranno premiati e invitati a raccontare brevemente la propria esperienza.
Alcune tra le opere vincitrici contribuiranno a comporre la grande mostra conclusiva del progetto e parteciperanno alla competizione nazionale, che si terrà presso il Real Albergo dei Poveri a Napoli dal 12 al 18 maggio. I 30 vincitori e vincitrici della competizione nazionale riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.
L’esposizione di Firenze fa parte di un ciclo di 16 mostre che si terranno in altrettante città italiane: Milano, Firenze, Ferrara, Lecce, Genova, Cagliari, Roma, Torino, Padova, Catania, Perugia, Bari, Teramo, Napoli, Pisa, Potenza. All’edizione 2024-2026 del progetto Art&Science Across Italy hanno partecipato circa 5000 studenti e studentesse da 146 scuole, che hanno realizzato un totale di oltre 800 opere.
Art&Science Across Italy:
Il progetto Art&Science Across Italy, di durata biennale, coinvolge studenti e studentesse delle classi III, IV e V delle scuole superiori con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Durante il primo anno sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori, che gli studenti e le studentesse colgono come spunto per creare opere artistiche su argomenti scientifici. Le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, conclusiva del progetto. Dalla prima
edizione a oggi, Art&Science Across Italy ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle Sezioni INFN e delle Università locali.
Partner di Art&Science Across Italy:
L’edizione 2022-2024 del progetto Art&Science Across Italy, realizzato da una collaborazione tra INFN, CERN e Università degli studi di Napoli Federico II, con il patrocinio di Rai Campania e Media Partner: Rai Cultura e Rai Radio 3.
Informazioni sulla mostra “Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”:
Arcetri, Edificio Garbasso, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli studi di Firenze (Largo Enrico Fermi 2, Firenze)
Dal 27 febbraio al 13 marzo 2026
Orari: lunedì-venerdì 09:00-19:00
Per gli aggiornamenti sulle mostre di Art&Science Across Italy si rimanda alla pagina facebook del progetto:
https://www.facebook.com/artandscienceacrossitaly
Tutte le news e le informazioni sul progetto Art&Science Across Italy:
https://artandscience.infn.it/
Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro