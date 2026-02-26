Art&Science Across Italy fa tappa a Firenze

Si inaugura domani, 27 febbraio, presso la sede di Arcetri del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell’Università degli Studi di Firenze la mostra “Atomi di Immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”, che ospiterà le opere realizzate da studenti e studentesse nell’ambito del progetto Art&ScienceAcross Italy, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dal CERN di Ginevra, e realizzato in collaborazione con le università italiane.

L’esposizione della tappa nel capoluogo toscano è organizzata dalla sezione INFN di Firenze, in collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Ateneo fiorentino e il Centro Nazionale dell’INFN Galileo Galilei Institute. La mostra si terrà dal 27 febbraio al 13 marzo, quando, a partire dalle 15.30, si svolgerà l’evento conclusivo rivolto alle scuole partecipanti e la premiazione dei vincitori.

Questa tappa vede la partecipazione complessivamente di 48 tra studentesse e studenti di due scuole, il Liceo Alberti-Danti di Firenze e il Liceo Carlo Livi di Prato. Le opere realizzate ed esposte in mostra sono 20. Ogni opera è stata ispirata da un argomento scientifico, che spazia tra varie discipline, dalla fisica alla biologia, ed è stata realizzata in seguito a una serie di seminari e incontri con ricercatori e ricercatrici che si sono svolti lo scorso anno.

Il 13 marzo, durante l’evento conclusivo della mostra, verranno selezionate e premiate le opere esposte più significative, valutate da una giuria composta da rappresentanti del mondo scientifico e del mondo dell’arte. L’incontro rappresenterà un momento direstituzione e valorizzazione del lavoro svolto dagli studenti e dalle studentesse, che saranno premiati e invitati a raccontare brevemente la propria esperienza.

Alcune tra le opere vincitrici contribuiranno a comporre la grande mostra conclusiva del progetto e parteciperanno alla competizione nazionale, che si terrà presso il Real Albergo dei Poveri a Napoli dal 12 al 18 maggio. I 30 vincitori e vincitrici della competizione nazionale riceveranno una borsa di studio per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’INFN o al CERN.

L’esposizione di Firenze fa parte di un ciclo di 16 mostre che si terranno in altrettante città italiane: Milano, Firenze, Ferrara, Lecce, Genova, Cagliari, Roma, Torino, Padova, Catania, Perugia, Bari, Teramo, Napoli, Pisa, Potenza. All’edizione 2024-2026 del progetto Art&Science Across Italy hanno partecipato circa 5000 studenti e studentesse da 146 scuole, che hanno realizzato un totale di oltre 800 opere.

Art&Science Across Italy:

Il progetto Art&Science Across Italy, di durata biennale, coinvolge studenti e studentesse delle classi III, IV e V delle scuole superiori con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Durante il primo anno sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori, che gli studenti e le studentesse colgono come spunto per creare opere artistiche su argomenti scientifici. Le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali e le più significative sono raccolte nella mostra nazionale, conclusiva del progetto. Dalla prima

edizione a oggi, Art&Science Across Italy ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane, dove il progetto è coordinato da alcuni ricercatori e ricercatrici delle Sezioni INFN e delle Università locali.

Partner di Art&Science Across Italy:

L’edizione 2022-2024 del progetto Art&Science Across Italy, realizzato da una collaborazione tra INFN, CERN e Università degli studi di Napoli Federico II, con il patrocinio di Rai Campania e Media Partner: Rai Cultura e Rai Radio 3.

Informazioni sulla mostra “Atomi di immaginazione. Giovani talenti creano la scienza”:

Arcetri, Edificio Garbasso, Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università degli studi di Firenze (Largo Enrico Fermi 2, Firenze)

Dal 27 febbraio al 13 marzo 2026

Orari: lunedì-venerdì 09:00-19:00

Per gli aggiornamenti sulle mostre di Art&Science Across Italy si rimanda alla pagina facebook del progetto:

https://www.facebook.com/artandscienceacrossitaly

Tutte le news e le informazioni sul progetto Art&Science Across Italy:

https://artandscience.infn.it/

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate