Cala il sipario del Carnevale di Empoli: in centro l'ultima parata in musica

La città di Empoli saluta le maschere. Ultima uscita della seconda edizione di “Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo”, in programma sabato 28 febbraio 2026 a partire dalle 16 in piazza Farinata degli Uberti. A far da apripista la parata popolare con il Collettivo Folcloristico Montano, da Pistoia, pronto a riempire le strade del centro storico di Empoli con il loro irriverente e travolgente entusiasmo.

Fondato nel 1973 da Sergio Gargini, il Collettivo si dedica alla raccolta e valorizzazione delle tradizioni musicali e popolari della montagna pistoiese. Il gruppo si compone di voci, sia maschili che femminili, strumenti a corda (chitarre, violino) e ad ancia (organetti e fisarmoniche) abbinati a percussioni, fiati e altri strumenti della tradizione popolare.

I loro concerti si svolgono nei posti più differenti… dalla strada al palco del teatro, passando per feste di paese e ballo sull’aia. Esibizioni a volte occasionali, improvvisate, una parte importante del loro repertorio gli permette di mantenere intatta quella freschezza tipica di tutto ciò che viene dalla tradizione popolare. E li vedremo all’opera proprio a “Un altro Carnevale”.

La parata vedrà protagonisti la mascherata di gruppo “Insieme sotto lo stesso cielo” dell’artigiano della cartapesta Silvano Bianchi – che ha gareggiato al Carnevale di Viareggio 2026 con un’altra delle sue creazioni intitolata ‘I Semi del tempo’, la mascherata di gruppo promossa in seconda categoria -, i figuranti della Compagnia di Sant’Andrea con i costumi a tema carnevalesco realizzati dalle sarte dell’Auser Filo d’Argento e i numerosi cittadini... mascherati!

Il viaggio proseguirà con i Katastrofa Rock and Friends da Livorno (alle 17) per scatenarsi a suon di rock, perfetto per tutta la famiglia. Salirete a bordo di una macchina del tempo davvero speciale, alimentata da chitarre distorte, risate, pupazzi ribelli e tantissima energia rock. A guidarvi ci sarà Katastrofa in uno spettacolo travolgente pensato per grandi e piccini.

Scoprirete la storia del rock dagli anni 50 fino ai giorni nostri, in un racconto divertente e pieno di sorprese. Sul palco incontrerete marionette a filo, pupazzi giganti e amici fuori dal comune, come Freddy the guitar, Elvis the wolf. E non finisce qui: anche voi diventerete protagonisti di questo show esplosivo! Uno Spettacolo irresistibile che mescola clownerie, musica rock, comicità e improvvisazione per momenti di pura allegria, emozione e voglia di ballare. Questo è Katastrofa rock & friends!

In centro sono visibili le quattro installazioni del maestro Umberto Cinquini che con i suoi fratelli, Michele e Stefano Premio, hanno ottenuto uno dei Premi speciali del Carnevale di Viareggio 2026, il Premio Allegoria con il carro intitolato ‘Nemmeno con un fiore’.

Sempre presenti in piazza Farinata degli Uberti, dalle 15.30 alle 18.30, il gazebo del Face painting a cura di Grazia D’Amaro, make-up artist - Gradam Studio per un trucco che vi trasformerà e il banchino di coriandoli a cura dell’associazione Noi da Grandi per divertirsi tra i colori e le stelle filanti.

Il programma completo di “Un altro Carnevale, sotto lo stesso cielo” è consultabile sul sito web.

GLI ORGANIZZATORI - Un'iniziativa a cura del Comune di Empoli, sotto il coordinamento di Canto Rovesciato Aps, in collaborazione con: Fondazione Carnevale di Viareggio, Associazione Turistica Pro Empoli, Associazione Centro Storico, Compagnia di Sant'Andrea, CAM Empoli, Auser Empoli, Associazione Jump, Art de la danse, Associazione Noi da Grandi.

INFORMAZIONI - Ufficio Cultura e Turismo, 0571 757128, cultura@comune.empoli.fi.it, www.visitempoli.it