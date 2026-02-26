A Castelfiorentino due fine settimana con 'Lo Sbaracco': quattro giorni di 'super saldi'

A partire da venerdì 27 febbraio inizia lo 'Sbaracco', il mercato delle grandi occasioni che vedrà i commercianti del centro storico proporre, su banchi all’aperto e all’interno dei propri negozi, centinaia di prodotti di marca e di qualità a prezzi stracciati: capi di abbigliamento e calzature, articoli per la casa, prodotti per l’igiene e la cura della persona, ecc… In pratica, un bazar dove ciascuno potrà trovare la propria grande occasione e acquistare ad un prezzo veramente vantaggioso gli articoli desiderati.

Promosso dall’Associazione del CCN “Tre Piazze”, in collaborazione con il Comune di Castelfiorentino e la Confesercenti, lo “Sbaracco” si articolerà in quattro giorni di super-saldi: venerdì 27 e sabato 28 febbraio, venerdì 6 e sabato 7 marzo, nel consueto orario di apertura dei negozi, ovvero 9.00-13.00 e 16.00-20.00.

"Lo Sbaracco è molto più di un momento di grandi occasioni - sottolinea la Sindaca Francesca Giannì - È l’occasione in cui i negozi del nostro centro storico fanno ancora di più la differenza, portando bellezza, vitalità e valore aggiunto al paese. Ogni acquisto diventa una scelta di qualità e di vicinanza: significa sostenere attività che rendono vive le nostre piazze ogni giorno dell’anno. È un invito a riscoprire il piacere dello shopping sotto casa, fatto di relazioni, competenza e attenzione al cliente".

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa