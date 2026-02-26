Nuove opportunità di lavoro a Empoli: CEAM cerca figure professionali

La crescita di CEAM continua e, per supportare una nuova linea di prodotti, l'azienda è alla ricerca di diverse figure professionali da inserire nel proprio organico. In particolare, è in fase di creazione un nuovo reparto di assistenza e supporto tecnico dedicato ai misuratori di portata magnetici, prodotti frutto di una joint venture con un partner storico cinese. Il reparto sarà operativo entro fine anno presso la nuova area produttiva di Empoli.

Al momento, CEAM cerca in modo prioritario figure come Tecnici di laboratorio con conoscenze di base elettroniche, elettriche e informatiche. Non è richiesta esperienza ingegneristica. Esperienze pregresse in ambiti come antifurti, telecamere o prodotti simili rappresentano un plus.

Altre figure ricercate, CEAM ricerca due figure di lingua cinese, che parlino anche italiano o inglese: per supporto gestionale e relazioni con la Cina.

CEAM è interessata anche a: Tecnici di assistenza e supporto clienti per strumentazione elettronica professionale. Operai per montaggio strumenti e sensori, con passione per la meccanica e voglia di crescere. Operatori di laboratorio per assemblaggi, taglio laser, stampa 3D e lavorazioni CNC, con capacità di problem solving. Responsabili commerciali junior per vendite e rapporti con clienti, persone estroverse con conoscenze tecniche di base e inglese anche minimo. Magazzinieri con competenze informatiche e conoscenza dell'inglese. Programmatori informatici con conoscenze ingegneristiche. Progettisti elettronici con competenze ingegneristiche.

CEAM non fa distinzioni di genere, etnia o religione: tutti i candidati saranno valutati esclusivamente in base alle competenze.

