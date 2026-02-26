Certaldo, lavori alla funicolare: attivi bus sostitutivi

A Certaldo previsti lavori di manutenzione straordinaria all’impianto della funicolare da lunedì 2 marzo a sabato 14 marzo 2026.

In sostituzione, at – autolinee toscane attiverà un servizio sostitutivo con bus di collegamento tra la zona bassa e il centro storico del paese, ovvero tra via XX Settembre (capolinea) e piazza SS.Annunziata (capolinea centro storico). Il servizio avrà validità giornaliera delle corse, con orario dalle 7.30 alle 19.30.

Nel dettaglio gli orari.

Dal capolinea di via XX Settembre: partenze alle ore 7,30 - 7,50- 8,20 -8,50 - 9,20 - 9,50 – 10,20– 10,50 – 11,20-11.50 – 12,20 – 12,50 -13,20 -13,50 - 14,20 – 14,50 - 15,20 – 15,50– 16,20-16,50 – 17,20 – 17,50 –18,20 – 18,50 – 19.20.

Dal capolinea di piazza SS Annunziata: partenze alle ore 7,40 - 8,00 – 8,30– 9,00- 9,30 - 10,00 –10,30 – 11,00 – 11,30 – 12,00-12,30 – 13,00- 13,30 -14,00 – 14,30 – 15,00 -15,30 - 16,00 - 16,30 – 17,00 – 17,30 – 18,00 -18,30 -19,00 - 19,30.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita le/i clienti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ), oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6- 24). Sul sito www.at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (https://www.at-bus.it/it/app ). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

