Ciclismo, al via la quinta edizione del Gran Fondo del Genio

Cerreto Guidi
La primavera del ciclismo amatoriale torna a colorare le strade della Toscana: domenica 26 aprile 2026 si terrà la Quinta edizione della Gran Fondo del Genio, manifestazione su strada organizzata dalla ASD Cycling Enjoy. Tra Montalbano e colline fiorentine, sarà una gara che attraversa le campagne tra Vinci, Cerreto Guidi e Lamporecchio, un territorio molto conosciuto in Toscana per la bassa densità di traffico e la continuità dei saliscendi.

L'edizione 2026 proporrà tre settori agonistici cronometrati su alcune delle ascese più conosciute della zona: Salita delle 4 Madonne, San Baronto – versante Oleificio e Il Muro di Fornello.

I Percorsi

L'organizzazione ha previsto tre percorsi adatti a differenti livelli di preparazione:

Pedalata Amica: 54,7 km con dislivello contenuto, ideale per cicloturisti e chi vuole godersi il paesaggio senza stress.

Medio Fondo: 99,7 km con oltre 1.300 metri di dislivello e i principali tratti cronometrati.

Gran Fondo: 120 km con circa 1.600 metri di dislivello complessivo, tra i saliscendi tipici del Montalbano.

I tracciati privilegiano strade secondarie e panoramiche, rendendo la manifestazione adatta sia agli atleti più competitivi sia a chi desidera una lunga e piacevole giornata in bici.

Un weekend all’insegna del ciclismo e dell’accoglienza

La frazione di Lazzeretto si trasformerà in un vero villaggio del ciclismo, con area expo, ritiro pacchi gara, ristori, assistenza tecnica e il tradizionale pasta party finale. Particolare attenzione sarà riservata all'accoglienza di partecipanti e famiglie, con l'obiettivo di valorizzare il territorio tra Firenze, Empoli e la Valdinievole.

Le iscrizioni sono già aperte e si prevedono ciclisti da tutta Italia e dall'estero, attratti da un evento che unisce competizione, cicloturismo e cultura. L'appuntamento è quindi per domenica 26 aprile 2026 a Lazzeretto (Cerreto Guidi), per dare il via a una nuova stagione di granfondo… con un tocco di genio.

