Archeologia e vino: a Firenze il convegno ArcheoVinum

Al Palazzo dei Congressi studiosi e produttori a confronto sul legame tra patrimonio archeologico e cultura vitivinicola nell’ambito di tourismA
Vino e archeologia per il turismo culturale. È questo l'obiettivo di ArcheoVinum, un convegno dedicato al rapporto tra patrimonio archeologico e produzione vitivinicola, a cura di Giuliano Volpe dellUniversità di Bari.
L'evento, a ingresso libero, è in programma sabato 28 febbraio, dalle ore 8.50 alle 13.30, al Palazzo dei Congressi di Firenze. Il convegno si inserisce nell’ambito di tourismA - Salone Archeologia e Turismo Culturale.
Al termine del convegno, solo per un numero limitato di ospiti, si terrà una degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Arrighi: Nesos, Hermia 2024 e Valerius 2024.
Il programma
8.50 – Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva e di tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale
Saluti
9.00 – Giuliano Volpe, Università di Bari
«Introduzione. Archeologia e vino, un’alleanza per la promozione del patrimonio culturale italiano».
9.20 – Elisabetta Giudrinetti e Emanuela Panke (Iter Vitis)
«Iter Vitis. Itinerario culturale del Consiglio d’Europa».
9.40 – Marijke Gnade, Università di Amsterdam; Antonio Santarelli, Casale del Giglio
«L’antica Satricum sotto le vigne della Casale del Giglio».
10.00 – Laura Pagliantini, Università di Siena; Antonio Arrighi, Agricola Arrighi
«Vino in anfora fra ricerca archeologica e produzione: il caso dell’Isola d’Elba».
10.20 – Cristiano Tiussi, Fondazione Aquileia; Antonio Clementin, Vini Brojli
«Il vino si fa storia. La vigna delle Thermae Felices Constantinianae ad Aquileia».
10.40 – Pausa
11.00 – Andrea Zifferero, Università di Siena
«Dalla vite selvatica al vino etrusco e romano. Il progetto ArcheoVino in Maremma».
11.20 – Marco Cavalieri, Università di Louvain; Francesco Galgani, Cappellasantandrea
«Musto tinge novo. Archeologia del vino alla villa di Aiano».
11.40 – Patrizia Basso, Università di Verona; Andrea Rosignoli, SABAP Verona; Vincenzo Tiné, SABAP Liguria; Giuliano Franchini, Franchini Agricola; Simone Benedetti, Benedetti La Villa
«Una villa romana tra i vigneti: l’esperienza di Negrar».
12.00 – Maria Turchiano, Università di Foggia; Giuliano Volpe, Università di Bari; Maria Lucia Sannella e Cosimo Morfeo, Tenute Sannella
«Una sala da pranzo estiva, un divano per banchetti nella villa tardoantica di Faragola (Ascoli Satriano – FG) e i vini “aristocratici” Stibadium e Villa di Faragola».
12.20 – Simone Quilici e Gabriella Strano, Parco Archeologico del Colosseo; Giovanna Trisorio e Nazzareno Milita, Cincinnato Vini
«Il vigneto di Vigna Barberini sul Palatino».
12.40 – Halinka Di Lorenzo e Claudia Buonanno, Parco Archeologico di Pompei; Ilaria Zanardini, Feudi di San Gregorio
«I vigneti archeologici di Pompei».
13.00 – Attilio Scienza, Università degli Studi di Milano
«Storia e vino: il vigneto di Leonardo a Milano».
A seguire (riservato su invito):
Viaggio eno-archeologico per l’Italia. Degustazione di vini e di storia.
