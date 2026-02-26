Archeologia e vino: a Firenze il convegno ArcheoVinum

Vino e archeologia per il turismo culturale. È questo l'obiettivo di ArcheoVinum, un convegno dedicato al rapporto tra patrimonio archeologico e produzione vitivinicola, a cura di Giuliano Volpe dellUniversità di Bari.

L'evento, a ingresso libero, è in programma sabato 28 febbraio, dalle ore 8.50 alle 13.30, al Palazzo dei Congressi di Firenze. Il convegno si inserisce nell’ambito di tourismA - Salone Archeologia e Turismo Culturale.

Al termine del convegno, solo per un numero limitato di ospiti, si terrà una degustazione dei vini dell’Azienda Agricola Arrighi: Nesos, Hermia 2024 e Valerius 2024.

Il programma

8.50 – Piero Pruneti, direttore di Archeologia Viva e di tourismA – Salone Archeologia e Turismo Culturale

Saluti

9.00 – Giuliano Volpe, Università di Bari

«Introduzione. Archeologia e vino, un’alleanza per la promozione del patrimonio culturale italiano».

9.20 – Elisabetta Giudrinetti e Emanuela Panke (Iter Vitis)

«Iter Vitis. Itinerario culturale del Consiglio d’Europa».

9.40 – Marijke Gnade, Università di Amsterdam; Antonio Santarelli, Casale del Giglio

«L’antica Satricum sotto le vigne della Casale del Giglio».

10.00 – Laura Pagliantini, Università di Siena; Antonio Arrighi, Agricola Arrighi

«Vino in anfora fra ricerca archeologica e produzione: il caso dell’Isola d’Elba».

10.20 – Cristiano Tiussi, Fondazione Aquileia; Antonio Clementin, Vini Brojli

«Il vino si fa storia. La vigna delle Thermae Felices Constantinianae ad Aquileia».

10.40 – Pausa

11.00 – Andrea Zifferero, Università di Siena

«Dalla vite selvatica al vino etrusco e romano. Il progetto ArcheoVino in Maremma».

11.20 – Marco Cavalieri, Università di Louvain; Francesco Galgani, Cappellasantandrea

«Musto tinge novo. Archeologia del vino alla villa di Aiano».

11.40 – Patrizia Basso, Università di Verona; Andrea Rosignoli, SABAP Verona; Vincenzo Tiné, SABAP Liguria; Giuliano Franchini, Franchini Agricola; Simone Benedetti, Benedetti La Villa

«Una villa romana tra i vigneti: l’esperienza di Negrar».

12.00 – Maria Turchiano, Università di Foggia; Giuliano Volpe, Università di Bari; Maria Lucia Sannella e Cosimo Morfeo, Tenute Sannella

«Una sala da pranzo estiva, un divano per banchetti nella villa tardoantica di Faragola (Ascoli Satriano – FG) e i vini “aristocratici” Stibadium e Villa di Faragola».

12.20 – Simone Quilici e Gabriella Strano, Parco Archeologico del Colosseo; Giovanna Trisorio e Nazzareno Milita, Cincinnato Vini

«Il vigneto di Vigna Barberini sul Palatino».

12.40 – Halinka Di Lorenzo e Claudia Buonanno, Parco Archeologico di Pompei; Ilaria Zanardini, Feudi di San Gregorio

«I vigneti archeologici di Pompei».

13.00 – Attilio Scienza, Università degli Studi di Milano

«Storia e vino: il vigneto di Leonardo a Milano».

A seguire (riservato su invito):

Viaggio eno-archeologico per l’Italia. Degustazione di vini e di storia.

