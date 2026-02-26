Dieci anni di Aquateam Nuoto Cuoio: ospite a Radio Lady il presidente Gianluca Drago

Dieci anni di Aquateam Nuoto Cuoio ASD, l'associazione che attraverso il nuoto aiuta ragazzi e ragazze con disabilità a socializzare, crescere e imparare a essere autonomi.

Ospite a Radio Lady il presidente di Aquateam Nuoto Cuoio ASD Gianluca Drago, assieme alla giornalista di Gonews.it Margherita Cecchin, in un'intervista dedicata al primo decennio dell'associazione, tra ricordi, aneddoti e progetti.

Proprio in occasione dell'anniversario, Gonews aveva realizzato un video - a cura di Margherita Cecchin - che racconta l'anima più autentica di Aquateam: quella dei ragazzi e delle ragazze che la vivono ogni giorno, protagonisti tra allenamenti, gare e traguardi personali, dentro e fuori dalla vasca.

Il video a cura di Margherita Cecchin

L'intervista su Radio Lady

