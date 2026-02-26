Dieci anni di Aquateam Nuoto Cuoio: ospite a Radio Lady il presidente Gianluca Drago

Attualità
In studio anche la giornalista di gonews.it Margherita Cecchin per raccontare il decennale dell'associazione. Per l'anniversario gonews aveva dedicato un video ai ragazzi protagonisti tra allenamenti e traguardi personali

Dieci anni di Aquateam Nuoto Cuoio ASD, l'associazione che attraverso il nuoto aiuta ragazzi e ragazze con disabilità a socializzare, crescere e imparare a essere autonomi.

Ospite a Radio Lady il presidente di Aquateam Nuoto Cuoio ASD Gianluca Drago, assieme alla giornalista di Gonews.it Margherita Cecchin, in un'intervista dedicata al primo decennio dell'associazione, tra ricordi, aneddoti e progetti.

Proprio in occasione dell'anniversario, Gonews aveva realizzato un video - a cura di Margherita Cecchin - che racconta l'anima più autentica di Aquateam: quella dei ragazzi e delle ragazze che la vivono ogni giorno, protagonisti tra allenamenti, gare e traguardi personali, dentro e fuori dalla vasca.

Il video a cura di Margherita Cecchin

L'intervista su Radio Lady

