È morto Pietro Romiti, uno dei 'giganti' del vivaismo pistoiese

Ci ha lasciato Pietro Romiti, uno dei giganti del vivaismo pistoiese. Il funerale si terrà venerdì 27 febbraio alle ore 15, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta a Chiazzano, in Via Pratese 443 a Pistoia. Era nato nel 1934.

Socio storico della Coldiretti, ha contribuito nel corso degli anni con passione, consigli ed idee ad accompagnare il cammino dell’associazione verso lo sviluppo, la tutela e la difesa del settore vivaistico pistoiese, leader nella nostra provincia, ma soprattutto in Italia e in Europa.

Pietro, da decenni a capo della Romiti Vivai, operativa dal 1921, è stato un imprenditore fra i più lungimiranti del vivaismo pistoiese, ha saputo coniugare innovazione, intraprendenza e attenzione alla qualità del prodotto, contribuendo in maniera determinante alla crescita ed espansione della sua azienda nei mercati italiani ed accompagnandone e favorendone lo sviluppo in quelli esteri a partire dalla Francia. Ha trasferito tale competenza e passione ai tre figli che hanno fatto tesoro del suo insegnamento, raccogliendone il testimone e sviluppando in maniera decisiva l’azienda per renderla una delle principali del vivaismo pistoiese.

“Le più sentite condoglianze ad una persona di grande valore che con capacità, intraprendenza e lungimiranza ha condotto negli anni la sua azienda, contribuendo al prestigio del vivaismo ornamentale pistoiese - ha ricordato Fabrizio Tesi, presidente di Coldiretti Pistoia–. Tali qualità hanno conferito a Pietro Romiti, uomo ed imprenditore, quella grande reputazione che tutti noi gli riconosciamo e che conserveremo nel ricordo”.

“Io -ha concluso Tesi- e tutto il Consiglio della Federazione, dal direttore Francesco Ciarrocchi a tutti i consiglieri e dipendenti siamo vicini e ci stringiamo attorno alla famiglia Romiti ed in particolari ai figli Gianluca, Marco e Lorenzo”.

Fonte: Coldiretti - Ufficio Stampa Pistoia