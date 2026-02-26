Empoli, lavori a Carraia e Molin Nuovo: come cambia la viabilità

Due ordinanze sono state emesse dal Comune di Empoli per prossimi lavori sulle strade del nostro territorio. Con l'ordinanza 86 del 24 febbraio 2026, per lavori di risanamento della condotta fognaria nel quartiere di Carraia, su via Vico è in vigore da ieri, mercoledì 25 febbraio, fino al 15 marzo il divieto di transito mediante chiusura della corsia con ingresso in via Carraia in direzione via Vico. Si dispone dunque:

- senso unico di Marcia nel tratto di via Vico con direzione via Carraia;

- obbligo di svolta a destra all’intersezione tra via Vico e via Pirandello con obbligo di svolta in direzione Via Carraia.

Per via Luigi Pirandello invece è disposto il divieto di transito mediante chiusura della corsia con ingresso al bivio con via Vico in direzione della rotatoria di via Pirandello. Si dispone dunque:

- senso unico di marcia nel tratto di via Pirandello con direzione via Vico;

- obbligo di svolta a destra all’intersezione tra via Pirandello e via Vico

L'ordinanza 87 del 25 febbraio 2026 disciplina la viabilità in via di Pogni per l’attività di sostituzione valvola gas metano esistente. Dal prossimo 2 marzo fino al 13 marzo 2026, nel tratto di via di Pogni compreso tra il civico 32 e 36, è istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa; e all'altezza dell’intersezione tra via di Pogni e via dei Mori si dispone il divieto di transito per tutti ad eccezione dei mezzi necessari per concretizzare l’attività citata in premessa.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

