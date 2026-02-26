Ex Caserma Artale, demoliti i primi fabbricati dove verrà realizzato il parcheggio multipiano

Sono state completate nella giornata di ieri, mercoledì 25 febbraio, le demolizioni di parte degli edifici della ex caserma Artale, che verrà completamente rigenerata nei prossimi anni con un piano di recupero di iniziativa privata. Le operazioni di demolizione sono finalizzate alla realizzazione del parcheggio multipiano all’angolo tra via Nicola Pisano e via Derna, finanziato con il contributo della Regione Toscana di 2,5 milioni, e finalizzato alla realizzazione di parcheggi pubblici. I lavori per la realizzazione del parcheggio partiranno dopo l’estate, una volta effettuata la bonifica ambientale di tutta l’area della ex caserma da parte del soggetto privato che eseguirà l’intervento di recupero. La realizzazione del parcheggio rientra all’interno del Piano di recupero del complesso dell’ex Caserma Artale, adottato dal Consiglio Comunale e approvato definitivamente nel 2023, che prevede la riqualificazione dell’intero isolato compreso tra via Roma, via Derna, via Nicola Pisano e via Paolo Savi, nel centro del quartiere Santa Maria.

«Dopo tanto lavoro di carattere urbanistico per l’approvazione del Piano di recupero - spiega il sindaco di Pisa Michele Conti, nel corso del sopralluogo effettuato ieri – sono partiti i lavori propedeutici alla realizzazione dell’intervento di riqualificazione che porterà al recupero di un’area attualmente abbandonata nel centro della città, nel cuore del quartiere storico di Santa Maria. Prende finalmente il via la demolizione di parte della caserma per la prossima costruzione di un parcheggio che accoglierà 57 auto destinati ai residenti del quartiere Santa Maria. Lo voglio spiegare e ribadire: questi posti saranno dedicati esclusivamente ai residenti del quartiere, quindi qui non arriveranno né turisti né automobilisti da altre zone della città. Adesso si sta provvedendo alle demolizioni dei vecchi edifici che sono di poco pregio, e, dopo l’estate – una volta terminate le operazioni di bonifica - inizieranno i lavori di costruzione del nuovo parcheggio che sarà un edificio multipiano, rispettando le prescrizioni indicate dalla Soprintendenza. La realizzazione del parcheggio non comporta alcun consumo di suolo perché sarà costruito al posto dell’attuale volume occupato dalle strutture della caserma. Le linee architettoniche della struttura sono state progettare in sintonia con i nuovi edifici residenziali previsti dal piano di recupero. L’opera è pensata come risposta concreta alla forte domanda di sosta dei residenti in un’area del centro che si trova a ridosso della ZTL di Piazza dei Miracoli, caratterizzata da elevata densità abitativa e dalla presenza di consistenti flussi turistici e, attualmente, anche sanitari.»

«Il piano della caserma Artale che abbiamo approvato in Giunta – ha aggiunto il Sindaco - prevede il recupero e la riconversione di un pezzo di città da anni inutilizzato e rimasto inaccessibile. Per la Caserma Artale si tratta di una riqualificazione che prevederà una grande area verde privata ad uso pubblico nella parte interna, lo studentato con una percentuale riservata al Diritto allo Studio, e la parte degli appartamenti che consentirà un ripopolamento della zona dove possono andare a vivere le famiglie. Sono particolarmente orgoglioso di due obiettivi che abbiamo raggiunto per la collettività, considerando che l’area è di proprietà privata: la realizzazione del parcheggio per i residenti e l’uso pubblico del parco verde privato al centro dell’area, che sarà a disposizione di tutti i cittadini.»

Il parcheggio pubblico multipiano avrà una superficie complessiva di circa 2.900 metri quadrati e metterà a disposizione 57 posti auto oltre a 6 posti per motocicli e ciclomotori. È prevista inoltre un’area con rastrelliere per biciclette e posti per monopattini elettrici. Il nuovo edificio si svilupperà su quattro piani fuori terra, con accesso da via Nicola Pisano e uscita carrabile su via Derna.

L’edificio è stato progettato per essere pienamente integrato e compatibile con il contesto urbano esistente e con i volumi storici del complesso della ex Caserma, in coerenza all’impianto architettonico e in continuità con i caratteri insediativi e costruttivi del contesto di riferimento. Al fine di preservare l’identità originaria degli edifici della ex Caserma, attualmente delimitati da un fronte murario continuo e privo di aperture verso l’esterno, la definizione dei prospetti è stata sviluppata in stretta relazione con il tessuto urbano circostante, evitando l’introduzione di un linguaggio architettonico autonomo, che potrebbe derivare dalla diversa destinazione funzionale dell’edificio rispetto all’uso abitativo prevalente nell’area. Per questo motivo il progetto propone un’architettura piena e massiva, seguendo il medesimo criterio compositivo che è stato adottato anche per l’edificio a destinazione residenziale, in modo da garantire continuità dei caratteri architettonici del complesso vincolato della ex Caserma

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa