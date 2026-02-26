Fi San Miniato: "Gestione Giunta fallimentare, territorio martoriato e umiliato"

"Leggere l'articolo principale sui "progetti strategici" per San Miniato non fa più nemmeno sorridere: fa letteralmente infuriare. Siamo di fronte a un misto di arroganza istituzionale e totale distacco dalla realtà. Mentre l'amministrazione si autoincensa parlando di "percorsi della salute" e "visioni future", i cittadini di San Miniato vivono ogni giorno in un territorio martoriato e umiliato dall'incuria", così in una nota il Coordinamento Forza Italia San Miniato.

"Questa non è una programmazione, è un insulto all'intelligenza dei residenti. Ecco la verità che l'amministrazione cerca di nascondere sotto fiumi di parole:

L'agonia del Centro Storico e la vergogna del Cencione: Parlare di nuovi parcheggi e "porte d'accesso" mentre il cuore della città è ostaggio della frana del Cencione da anni è pura follia. La viabilità è al collasso, il centro sta morendo e la Giunta risponde con i disegnini dei percorsi pedonali. È una provocazione inaccettabile.

Infrastrutture da Terzo Mondo: Gli ascensori rotti sono il simbolo perfetto di questa amministrazione: una macchina ferma che non sa dove andare. Invece di investire in manutenzione reale, ci propinano la favola dei 5 milioni per gli asfalti come se fosse un regalo, quando è solo il minimo sindacale per rimediare a anni di immobilismo e incapacità progettuale.

Priorità invertite e Agenda inesistente: Un'amministrazione che non sa distinguere tra un'emergenza strutturale e una passeggiata naturalistica è una Giunta allo sbando. Non risulta un'agenda, solo una lista della spesa fatta di promesse elettorali scritte sulla sabbia. Stanno trasformando San Miniato in un borgo da cartolina sbiadita, dove nulla funziona ma tutto viene presentato come "strategico".

Una gestione fallimentare: Dalla sanità (con la Casa della Salute che pare un miraggio eterno) alla gestione del decoro urbano, il territorio è disseminato di "grane" irrisolte.

Basta con le frottole. Basta con questo racconto fantasioso di una San Miniato che non esiste. Il territorio è in ginocchio, le strade cadono a pezzi e la vostra "visione" è solo una nebbia fitta per coprire il vuoto di idee. Invece di scrivere articoli auto-celebrativi, si dovrebbe chiedere scusa ai cittadini e ammettete una totale inadeguatezza.

San Miniato non ha bisogno di sogni, ha bisogno di qualcuno che sappia, finalmente, governare la realtà".

Coordinamento Forza Italia San Miniato

