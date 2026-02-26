Finale regionale di nuoto a Livorno: in gara i giovani di Santa Croce

Domani, venerdì 27 febbraio a Livorno, comincia la finale del Campionato regionale invernale di Nuoto. Gli atleti di tutta la Toscana si daranno battaglia nei vari stili e nelle varie gare. In acqua ci saranno anche i nuotatori della Team Nuoto Toscana, guidata dalla presidente Sonia Sireci, ragazzi che si allenano spesso nelle corsie della piscina intercomunale di Santa Croce. Sarà una prova impegnativa e selettiva, ma come dice il consigliere delegato allo sport di Santa Croce sull'Arno, Flavio Baldi “Questi giovani nuotatori, cresciuti dal punto di vista atletico anche nella nostra piscina, sicuramente faranno una bella figura”.
“Porgo – continua Baldi - a nome dell'amministrazione comunale di Santa Croce, un caloroso in bocca al lupo a tutti i qualificati: Allegra Capecchi, Melania Doccini, Caterina Fabiani, Arianna Nucci, Chiara Russetti, Lucia Russetti, Anita Savino, Lavinia Savino per le femmine. Per i maschi della Team Nuoto saranno nelle acque livornesi Sirio Bartalucci, Domenico Cassiano, Leonardo Andrea Doccini, Andrea Nania e Gabriele Pagliai”.
“Un particolare e caloroso incoraggiamento lo voglio riservare – continua Baldi – a Caterina Fabiani, la più piccola atleta della squadra della Team Nuoto che vive a Santa Croce. Per lei sarà la prima gara di questo livello, si misurerà nelle varie lunghezze dello stile libero e nel misto”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

