Firenze, chiusura temporanea dei contenitori stradali lungo il percorso della manifestazione del 27 febbraio

Plures Alia informa che, su indicazione della Questura e per motivi di sicurezza, in occasione della manifestazione con corteo organizzata per domani, venerdì 27 febbraio, dal Collettivo Spartaco per l’anniversario della morte di Spartaco Lavagnini, si procederà allo svuotamento e alla chiusura di tutti i cassonetti stradali e delle interrate lungo il percorso del corteo.

Le zone coinvolte sono quelle di piazza Brunelleschi, via del Castellaccio, via dei Servi, via dei Pucci, piazza San Lorenzo, via Canto dei Nelli, via del Giglio, via dei Banchi, piazza Santa Maria Novella, via dei Fossi, piazza Goldoni, via del Moro, via del Giglio, via Canto dei Nelli, via Borgo la Noce, via Sant’Antonino, via Rosina e via Taddea.

In questa area il provvedimento scatterà domani alle 15 e resterà in vigore fino a cessate esigenze. Al fine di ridurre il disagio dei residenti ed evitare ripercussioni sui servizi di raccolta, si invitano gli utenti delle zone interessate a utilizzare le postazioni che si trovano nelle aree limitrofe, composte da contenitori destinati ai diversi materiali: organico per gli scarti di cibo, sfalci, verde e potature, imballaggi per i contenitori in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, vetro, residuo non differenziabile (rifiuti non riciclabili che non sono ammessi nelle altre raccolte).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Plures Alia tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai

numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures | Alia Servizi Ambientali Spa - Ufficio stampa

