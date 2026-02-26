

Buongiorno oggi ringrazio Poalo per questo primo gustoso: Garganelli al ragù di salsiccia con zucca e funghi. Paolo ha utilizzato i funghi porcini surgelati ma potete acquistare anche altri tipi di funghi freschi, quelli che trovate quando andate a fare la spesa. La pasta invece se non avete i garganelli da preferire pasta fresca all'uovo.

Mi sono chiesta il perchè mettere la salsiccia nel latte, in alcune ricette della trazione veneta o emiliana lo fanno per trasformare un piatto rustico in una pietanza cremosa e delicata. Il latte durante la cottura si riduce creando una cremina che smorza la sapidità della carne.

Garganelli al ragù di salsiccia con zucca e funghi

Ingredienti per 4 persone

250 gr di garganelli (o altra pasta fresca all’uovo)

350 gr di salsiccia speziata e pepata

200 gr di polpa di zucca già pulita

600 gr di funghi porcini surgelati (o funghi freschi che trovate)

½ cipolla

½ carota

½ costa di sedano

1 spicchio di aglio

3 dl di latte

1 mestolino di brodo vegetale

Vino rosso un mezzo bicchiere o un pochino di più

1 rametto di rosmarino

Noce moscata

Olio extravergine di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Spellate la salsiccia, sgranatela, mettetela in una ciotola, copritela con il latte e fatela riposare. Nel frattempo, sbucciate l’aglio e la cipolla, raschiate la carota, mondate il sedano e tritateli. Fateli appassire in una padella con un filo di olio insieme al rosmarino. Unite la zucca e i funghi surgelati, quando questi ultimi avranno preso colore, lasciate insaporire il tutto per 5 minuti, poi versate il brodo e fatelo asciugare lentamente. Unite la salsiccia con il latte e proseguite la cottura finché il fondo sarà ristretto. Versate il vino fatelo evaporare, salate, pepate e aggiungete una grattata di noce moscata. Lessate la pasta al dente in acqua salata, scolatela e mantecatela nel ragù di salsiccia unendo se occorre un filo di brodo caldo.

Paolo

