Giovani protagonisti del volontariato: 7000 partecipanti al bando 'Siete presente'

Oltre 7000 giovani coinvolti in tutte le province della Toscana, nei più svariati ambiti: dall’economia circolare ai diritti civili, dall’accoglienza dei cittadini stranieri alla disabilità. Sono numeri incoraggianti quelli con cui si chiude la passata edizione del bando “Siete Presente”, che ha visto l’attivazione di oltre 470 mila euro di finanziamenti.

Una riflessione sul coinvolgimento attivo delle nuove generazioni negli enti del terzo settore a partire dai risultati dei progetti realizzati nel 2025. Come negli anni precedenti, si è tenuto in Palazzo Strozzi Sacrati il seminario dedicato al protagonismo dei giovani nel volontariato attraverso gli esiti dei progetti realizzati da cui trarre nuovi spunti e mettere in evidenza punti di forza e criticità.

Nel corso del pomeriggio, che ha visto i saluti del presidente Eugenio Giani, è stato possibile fare una sorta di viaggio tra i numerosi progetti attivati, ascoltare le testimonianze dei giovani e illustrare i risultati raggiunti. Le conclusioni sono state affidate Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione e coordinatore di Giovanisì, il progetto per l’autonomia dei giovani.

Secondo il presidente Giani: “La Toscana ha un grande merito: quello del volontariato e dell’associazionismo. Il bilancio è sicuramente positivo per i progetti attivati grazie al bando ‘Siete presente’ che anno dopo anno si rinnova e si arricchisce. Tanti piccoli contributi distribuiti a tante realtà è un modo per creare un volano di attività virtuose. Ringrazio Cesvot per la capacità di creare una rete della quale siamo orgogliosi. Nel 2026 il bando vedrà la quinta edizione che sono convinto rappresenterà un successo perché è frutto di una formula vincente. Infatti da una parte si rafforza, anche attraverso il ricambio generazionale, il volontariato con le numerose associazioni che operano sui territori. Al contempo dall’altra si offre una prospettiva ai giovani: di crescita nei valori, di confronto tra generazioni e di impegno per la comunità”.

“Ringrazio Cesvot, la struttura di Giovanisì, le Fondazioni e tutte le realtà protagoniste per l’entusiasmo e lo slancio con cui è stata animata ognuna delle quasi 100 iniziative che hanno coinvolto migliaia di giovani nel 2025- ha detto il sottosegretario Bernard Dika- Il bando Siete Presente rappresenta un’opportunità straordinaria nella quale crediamo fortemente. Mettersi in gioco con il volontariato infatti per i giovani vuol dire coltivare le proprie passioni ed essere utili da subito alla comunità. Significa non rassegnarsi allo stereotipo che i giovani non avrebbero voglia di impegnarsi, dimostrando che invece si possono cambiare le cose mettendo a frutto le proprie capacità, animati dallo spirito di solidarietà”.

Il bando Siete Presente, attivato anche per il 2026,è realizzato con Cesvot e finanziato da Regione Toscana-Giovanisì in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento delle Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale e con il contributo di tutte le Fondazioni bancarie della Toscana.

Nel 2025 sono stati sostenuti 98 progetti, in crescita sulla precedente annualità, sperimentando nelle organizzazioni, di concerto spesso con gli enti locali ed altri partner pubblici e privati, percorsi concreti di accoglienza e valorizzazione dei giovani nei numerosi ambiti di intervento del terzo settore: culturale, ambientale, sociale, socio-sanitario, tutela dei diritti, protezione civile, volontariato internazionale.

Secondo Luigi Paccosi presidente Cesvot: “Il protagonismo giovanile è una risorsa fondamentale per il futuro del terzo settore. I progetti sostenuti dal bando Siete Presente dimostrano quanto i giovani possano contribuire in modo concreto alla coesione sociale, mettendo tempo, energie e competenze a servizio della comunità. Favorire lo scambio tra generazioni non solo sostiene chi è in difficoltà, ma arricchisce anche le esperienze e le capacità di chi si impegna nel volontariato. Con iniziative come questa vogliamo valorizzare il ruolo attivo dei giovani, promuovendo un impegno civico che genera valore per tutti”.

“E’ un bilancio molto positivo quello del bando Siete Presente, che sosteniamo come Fondazioni toscane anche per l’anno in corso - ha detto Luca Gori, coordinatore della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria della Toscana - L'iniziativa congiunta delle Fondazioni e Regione Toscana ha dato vita a una serie di esperienze diffuse sui territori, animate dalle sguardo dell'attivismo civico e del volontariato giovanile e supportate dalla competenza del Cesvot. Dalle iniziative presentate si vede con chiarezza la capacità innovativa, la contaminazione di linguaggi, la volontà di lasciare un segno nelle comunità. Un bel segno, per le Fondazioni toscane, che speriamo sia coltivato e cresca nel tempo"

Fonte: Regione Toscana