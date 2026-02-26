Ilaria Scarselli confermata Presidente Confesercenti Empolese Valdelsa

Prosegue con l’assemblea del Coordinamento Empolese Valdelsa la fase elettiva 2026 di Confesercenti Firenze per il rinnovo dei Quartieri, Comuni, Coordinamenti del Sistema Confesercenti. E’ stato confermato alla guida del Coordinamento Empolese Valdelsa Ilaria Scarselli.

Ilaria Scarselli è titolare delle gelaterie “La Fonte del Gelato”, che hanno sede a Fucecchio, Cerreto Guidi e Castelfiorentino.

Durante l’assemblea elettiva la Presidente Ilaria Scarselli, nella sua relazione ha fatto un breve resoconto dello stato attuale del territorio, dedicando ampio spazio alle azioni da portare avanti in futuro nell’interesse dell’intero comprensorio.

“Desidero ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nei miei confronti; mi impegnerò, nel corso del mio mandato, per portare avanti le questioni rilevanti per il territorio che rappresento. – ha affermato Ilaria Scarselli Presidente Confesercenti Empolese Valdelsa – L’Empolese Valdelsa sta cambiando, dobbiamo essere capaci di accelerare sui servizi avanzati e sul turismo di qualità. Il nostro compito sarà orientare l'agenda politica affinché questo dinamismo si traduca in opportunità concrete per le piccole e medie imprese.”

Nel corso del confronto sono emersi tematiche che riguardano il territorio. Sono, soprattutto, tre le direttrici fondamentali su cui concentrare l’attenzione:

- Rigenerazione Urbana e Commerciale: la riqualificazione infrastrutturale delle città deve andare di pari passo con la tenuta del tessuto commerciale. I negozi di vicinato restano il principale presidio di sicurezza e socialità dei nostri centri.

- La sfida al Digitale: per garantire condizioni di parità tra commercio fisico e digitale, Confesercenti punterà su percorsi di innovazione e formazione per i negozi, fornendo strumenti concreti per competere nell'era della multicanalità.

- Turismo Diffuso e Destagionalizzazione: con l'avvio della DMO e della DMC, abbiamo l'occasione storica di intercettare i grandi flussi dell'area fiorentina, trasformando i nostri borghi e la Via Francigena in una destinazione di eccellenza che porti valore a tutto l'indotto.

“L'Unione dei Comuni deve ragionare come un unico soggetto da 170mila abitanti per risolvere i grandi gap infrastrutturali: viabilità, collegamenti ferroviari e fibra ottica. -conclude Scarselli - Confesercenti è pronta, con le sue competenze, a essere protagonista di questo salto di qualità."

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio Stampa

