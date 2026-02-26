Immobile occupato a Firenze, cinque indagati per invasione aggravata

Cinque persone sono indagate per l’occupazione di un immobile tra via Masaccio e via Don Minzoni, a Firenze, sequestrato e sgomberato dalla polizia su disposizione della Procura lo scorso 24 febbraio.

Si tratta di cittadini stranieri – due tunisini, due cubani e una donna peruviana – di età compresa tra i 24 e i 59 anni. L’accusa contestata è concorso in invasione di edifici aggravato dall’aver commesso il fatto in più di cinque persone.

Le indagini sono partite nel giugno 2025 dopo la denuncia della proprietaria, residente all’estero, preoccupata per la presenza di estranei nello stabile disabitato, composto da dieci appartamenti, una corte interna e un fondo commerciale al piano terra. A insospettirla anche l’elevato consumo di luce, acqua e gas.

Con una seconda denuncia, la donna ha riferito di essere stata contattata da una delle occupanti, che sosteneva di essere vittima di truffa da parte di un uomo presentatosi come collaboratore del proprietario e che avrebbe proposto un contratto di locazione mai formalizzato.

Nei giorni scorsi, con l’esecuzione del sequestro, sono state allontanate 16 persone di varie nazionalità, tra cui un minore, che vivevano negli appartamenti. Avrebbero dichiarato di aver pagato regolarmente un canone mensile, convinti di aver sottoscritto un regolare contratto di affitto.

L’operazione di sgombero si è svolta senza tensioni e l’immobile è stato riaffidato ai legittimi proprietari