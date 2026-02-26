Lezioni in lingua dei segni per il personale della sanità. Monni: "Così abbattiamo le barriere"

Sanità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Sempre più personale sanitario e operatori sul territorio impareranno la lingua dei segni

Sempre più personale sanitario e operatori sul territorio impareranno la lingua dei segni. L’obiettivo è abbattere la barriera che a volte rende complicato la comunicazione con le persone sorde o sorde e ciechi.  “Vogliamo rendere i servizi  pubblici più accessibili e più umani” commenta l’assessora alla sanità e alle politiche sociali Monia Monni -. Rimuovere ostacoli e rendere i diritti parte della quotidianità: è questo il nostro impegno”.

Il piano prevede il potenziamento della formazione nella lingua dei segni italiana (Lis) e nella lingua dei segni italiana tattile (List), specifica per persone sorde e cieche. Sarà rinforzato anche il servizio di interpretariato negli ospedali, nei servizi pubblici e nei servizi di emergenza.

Le tre Asl della Toscana lavoreranno insieme per garantire gli stessi servizi in tutta la regione. Saranno realizzati anche video nella lingua dei segni. Per rendere possibile tutto questo la Regione ha destinato oltre 308 mila euro alle aziende sanitarie, lavorando con le associazioni che rappresentano le persone sorde.

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
25 Febbraio 2026

Entra in funzione la nuova anagrafe nazionale degli assistiti

I dati degli utenti dei servizi sanitari di tutta Italia migrano su una piattaforma digitale unica. Cambia l’anagrafe degli assistiti regionale, con l’entrata in funzione lunedì 2 marzo della nuova [...]

Firenze
Sanità
24 Febbraio 2026

Un convegno dedicato alla craniostenosi: al Meyer si cura in modo mini-invasivo

Si è recentemente svolto presso il Meyer Health Campus il congresso "Craniostenosi, dalla diagnosi alla cura": un appuntamento scientifico, arrivato alla seconda edizione, che ha visto riuniti i massimi esperti [...]

Toscana
Attualità
18 Febbraio 2026

In Valdarno nasce 'Fili della memoria', centro servizi per Alzheimer e demenze

Per sostenere le persone con Alzheimer o altre forme di demenza e le loro famiglie, in Valdarno nasce 'Fili di memoria', un centro integrato che offre servizi continui e personalizzati [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina