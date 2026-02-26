Maltempo, Giani: "Toscana ancora senza Commissario, il Governo non lo nomina"

"Sono stato commissario fino al 31 di dicembre e abbiamo fatto opere di assoluta portata con le somme urgenze, basta andare a vedere tutta la nuova strutturazione a Campi. Il mio compito è terminato il 31 di dicembre e nonostante io avessi dato la disponibilità, nonostante avessimo sollecitato il Governo ad ampliare l'emergenza, l'emergenza è stata bloccata al 31 di dicembre".

Così il presidente Eugenio Giani in conferenza stampa a proposito delle affermazioni di esponenti di Forza Italia su ristori e interventi in Toscana per il maltempo del novembre 2023. Citando l’onorevole Erica Mazzetti (Fi), Giani raccomanda: “Interroghi i Ministeri competenti; le opere sollecitate deve farle il Commissario della ricostruzione che oggi non c'è perché da due mesi il Ministero del suo stesso schieramento politico non lo ha ancora nominato: dal 31 di dicembre a oggi, che siamo a fine febbraio”. Giani precisa poi: “La norma che ha chiuso l’emergenza al 31 dicembre è stata votata dai parlamentari, non poteva essere sconosciuta alla parlamentare che solo una settimana fa presentava un’interrogazione per sollecitare la nomina a commissario di Fabrizio Curcio, che svolge funzioni per la Romagna”.

Fonte: Regione Toscana