Lutto nella U.I.S.P. Empoli Valdelsa: è morto Marco Fulignati

Cronaca Empoli
Per 20 anni alla guida della Struttura di Attività Biliardo della U.I.S.P. Empoli, l'associazione lo ricorda con profondo affetto. Venerdì i funerali

È scomparso Marco Fulignati, storico dirigente che per 20 anni è stato responsabile della Struttura di Attività Biliardo della U.I.S.P. Empoli Valdelsa e storico consigliere. A darne notizia è l'associazione stessa, tramite un post sui social. Da quanto si apprende, Fulignati era malato da tempo e nelle ultime settimane le sue condizioni di salute erano peggiorate.

"È una perdita enorme per tutta la nostra comunità - si legge nel post -. Vogliamo salutarlo ricordando un momento di autentica felicità per lui e per tutti noi: il conferimento lo scorso anno del Premio Aramini alla SdA Biliardo, come riconoscimento del lavoro svolto. Porteremo avanti quel lavoro!".

La salma è esposta alla camera mortuaria dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli. Il funerale avrà luogo venerdì mattina alle ore 11, sempre presso l'ospedale.

