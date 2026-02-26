Muore a 92 anni Piero Barucci, economista ed ex ministro nei Governi Ciampi e Amato

È morto oggi a Firenze, sua città natale, l’economista ed ex ministro Piero Barucci. Aveva 92 anni. Nato il 29 giugno 1933, è stato una figura di primo piano nel panorama economico e istituzionale italiano.

Barucci è stato presidente del Monte dei Paschi di Siena dal 1983 al 1990 e dell’Associazione Bancaria Italiana dal 1987 al 1991. Tra il 1992 e il 1994 ha ricoperto l’incarico di ministro del Tesoro prima nel governo guidato da Giuliano Amato e poi nell’esecutivo presieduto da Carlo Azeglio Ciampi.

Nel corso della sua carriera è stato anche amministratore delegato del Credito Italiano e consigliere di amministrazione dell’Istituto per la Ricostruzione Industriale (Iri) fino alla sua chiusura. Per sette anni ha fatto parte dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato.

Accademico di lungo corso, ha insegnato nelle Università di Siena e di Firenze, ateneo in cui si era laureato nel 1959 e dove aveva ricoperto anche l’incarico di preside della facoltà di Economia e commercio. Con la sua scomparsa si chiude una stagione significativa della storia economica e bancaria italiana.

Notizie correlate