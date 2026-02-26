Nuove tubazioni dell’acquedotto a Staffoli, ancora qualche settimana di lavori

A Staffoli da alcune settimane sono partiti i lavori all'acquedotto, lavori che richiedono tempo e un investimento significativo. Il cantiere che per un po' di giorni ha interessato la strada principale della frazione via Livornese ha causato preoccupazione tra i residenti sulla possibile riasfaltatura della strada provinciale e nelle zone del paese interessate dai lavori. Una questione di cui si è interessato l'assessore ai lavori pubblici Matteo Pieracci che ha parlato con i tecnici della società Acque finanziatore e realizzatore dei lavori, per dare delle risposte certe ai cittadini.

“I lavori di sostituzione e ammodernamento delle condotte dell'acquedotto a Staffoli - dice l'assessore Pieracci - anche se causano qualche disagio temporaneo, sono un intervento importante per tutta la comunità e sicuramente porteranno un significativo miglioramento nel servizio idrico erogato alle utenze. Quindi chiedo un po' di pazienza a tutti i cittadini, capisco che i cantieri arrecano piccoli disagi, ma in questo caso i lavori realizzati saranno veramente utili a molti”.

L'assessore Pieracci alcuni giorni fa ha incontrato gli ingegneri responsabili dei lavori proprio sul cantiere e ha cercato di capire le tempistiche e la natura degli interventi che la società Acque, il gestore del servizio idrico, sta realizzando a Staffoli.

Durante l'incontro è emerso che i lavori prevedono la sostituzione della condotta principale dell'acquedotto, quella che corre sotto via Livornese, (intervento terminato pochi giorni fa) e l’aggancio alla rete esistente nelle strade laterali in particolare in via del Vino, via Ugo Foscolo, dove gli operai stanno lavorando in queste ore e in via Vecchia Livornese.

“Gli ingegneri – spiega Pieracci - mi hanno spiegato che una volta terminati i lavori di sistemazione delle condutture principali nelle varie strade, procederanno a riallacciare tutte le molte utenze servite al nuovo collettore, quindi c'è ancora qualche giorno di lavoro”.

I lavori hanno permesso di sostituire le tubazioni, ma inoltre hanno anche consentito al gestore di predisporre le valvole di sezionamento, ovvero dei grandi rubinetti, che qualora ci sia un problema in un tratto dell'acquedotto permetto di interrompere l'erogazione solo nella zona interessata senza lasciare tutto il paese senza acqua.

“Terminati i lavori sulla rete di distribuzione, Acque – continua l'assessore - si farà carico di riasfaltare tutte le strade coinvolte dai lavori, quelle dove sono state aperte delle tracce, al momento sono state chiuse con del conglomerato bitumoso, ma si tratta di un lavoro provvisorio”.

Secondo quanto riferito dai tecnici nel giro di qualche mese, verranno asfaltate interamente le strade, in modo da ripristinare un manto omogeneo e saneranno anche il marciapiede interessato dai lavori. Una prassi che Acque ha già utilizzato anche per i lavori in altri comuni.

Infine durante l'incontro è stato chiarito anche il piccolo giallo del tubo comparso sul marciapiede vicino all’incrocio con via Ugo Foscolo. E’ un servizio necessario al cantiere, si tratta di un tubo di sfiato e sarà rimosso appena terminati i lavori e ripristinata la pavimentazione originaria del marciapiede.

“Gli staffolesi, - conclude Pieracci - capiranno sicuramente l'importanza di questo intervento e quindi penso che potranno avere pazienza ancora qualche settimana per il disagio causato dai cantieri. Come assessore, ma anche come cittadino, ringrazio Acque spa per questi lavori che risolvono alcuni problemi che avevamo sull'acquedotto della frazione e in generale porteranno a un miglioramento del servizio erogato dal gestore”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio Stampa

