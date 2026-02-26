Omicidio in studio di commercialista a Livorno: 56enne accoltellato

Cronaca Livorno
Agguato nel pomeriggio in via Grande, nel centro della città: la vittima avrebbe 56 anni. L’assalitore si è dato alla fuga, ma è stato fermato

Omicidio nel pomeriggio di oggi, 26 febbraio 2026, in uno studio di commercialisti a Livorno, in via Grande, nel pieno centro cittadino. Secondo le prime informazioni, la vittima, un uomo di 56 anni, sarebbe stata accoltellata a morte all’interno dell’ufficio.

L’aggressione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio. L’autore del delitto, descritto da alcuni testimoni come incappucciato, si è dato alla fuga subito dopo l’attacco, facendo perdere le proprie tracce. È stato poi fermato poco dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia e il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L’area è stata transennata per consentire i rilievi della scientifica e l’avvio delle indagini.

Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, una delle più frequentate della città, per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e risalire all’identità del responsabile.

L’episodio ha scosso il centro di Livorno, particolarmente affollato nelle ore pomeridiane.

