Percosse, minacce di morte e violenze psicologiche alla ex: arrestato 28enne

Ieri pomeriggio, a Lucca, i carabinieri hanno arrestato un 28enne del luogo, pregiudicato, che era già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per espiare una condanna per altri reati. Il provvedimento è stato richiesto dai carabinieri di Lucca dopo aver raccolto le dichiarazioni della ex compagna dell’uomo, vittima di violenze domestiche e di altri testimoni.

La donna, nei quasi due anni di convivenza con il 28enne, avrebbe subito continui maltrattamenti da parte dell'uomo, che in diverse circostanze l’avrebbe sottoposta a violenze di tipo psicologico, minacce di morte, talvolta realizzate mediante un grosso coltello da cucina, e percosse, lasciando evidenti segni sul corpo della vittima.

Questa situazione, oramai ingestibile, nei primi giorni del 2026 ha indotto la donna a lasciare definitivamente il compagno, che non si sarebbe rassegnato e avrebbe cominciato a seguire la vittima, cosa confermata da un intervento dei Carabinieri, che su richiesta della donna, il 23 febbraio, erano intervenuti nei pressi del luogo dove lavora, dove avevano rintracciato e fermato il 28enne.

A seguito di quest’ultima vicenda penale, ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca, l’Ufficio di Sorveglianza di Pisa ha emesso il decreto di sospensione della misura alternativa alla detenzione, eseguito alle ore 16 di ieri dai militari, che dopo le formalità di legge, hanno accompagnato il 28enne presso la locale Casa Circondariale.