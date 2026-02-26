Più Certaldo: "Ricognizioni su rischi idrogeologici. No a aumenti costi politica Regione"

Dopo l’approvazione della Mozione dei Civici su legalità e certezza della pena, accolta all’unanimità lo scorso 2 Febbraio; Piu Certaldo torna in Consiglio il prossimo 2 Marzo con altri temi come la contrarietà all’aumento del costo della politica regionale e la riduzione del rischio idrogeologico sul territorio comunale.

"L’amministrazione ha già affrontato ed è in via di conclusione, un importante lavoro di consolidamento di una porzione del versante est di Certaldo Alto. A questo intervento si aggiunge il consolidamento della frana lungo strada comunale di Casale per cui sono già stati avviati gli iter per l’affidamento dei lavori – scrive in una nota il Consigliere Ridi – Tuttavia, non dobbiamo adagiarci sugli allori, il nostro territorio è caratterizzato da una serie di criticità idrogeologiche rilevanti ed è giusto tenere alta l’attenzione. Dopo i fatti di Niscemi è doveroso adottare un atto di ricognizione dei rischi, volto alla tutela dell’incolumità pubblica e la salvaguardia del patrimonio edilizio, storico e ambientale".

"L’altro atto – Prosegue la nota – vuole esprimere in maniera chiara la contrarietà all’aumento dei costi della politica. La Giunta Giani ha approvato un aumento dei costi per lo staff politico di 5 milioni per il prossimo triennio, a questo si aggiunge la “minaccia” di nominare un nono Assessore Regionale, un ulteriore gabella sulle spalle dei cittadini toscani che, di contro, sono chiamati a continui sacrifici economici per contrastare il caro vita".

"La giunta PD avrebbe potuto dare un segnale diverso: razionalizzare, ridurre, puntare sulle strutture già esistenti, dimostrare sobrietà. Ha scelto invece la strada opposta dimostrando di tenere più agli equilibri interni al partito, che al buon governo della Regione".

Fonte: Lista Civica Piu Certaldo

Notizie correlate