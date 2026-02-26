Psicologo all'Hospice di Empoli, l'Ordine: "Bene la ripresa del servizio. È fondamentale"

“La presenza di uno psicologo negli hospice è fondamentale per garantire l'assistenza completa nel fine vita e rendere il servizio di cure palliative davvero un sostegno. Per questo apprezziamo la decisione della Asl Toscana Centro di reinserire la presenza degli psicologi all’Hospice San Martino di Empoli”.

Così Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana e del Consiglio nazionale, commenta la ripresa del supporto psicologico all'Hospice empolese, che era stato interrotto il 31 gennaio.

L'Ordine allora aveva criticato la sospensione del servizio ricordando che “il contributo dello psicologo è essenziale per dare spazio all’elaborazione emotiva, al sostegno nei momenti di maggiore fragilità, a fronteggiare la paura della morte e accompagnare lungo il percorso di fine vita”.

“Oggi, con la stessa sincerità, apprezziamo la decisione di far ripartire il servizio. Ringraziamo la Asl Toscana Centro per essere venuta incontro alle esigenze espresse da pazienti, familiari e professionisti", conclude Gulino.

Fonte: Ufficio stampa