'Radici locali, orizzonti europei', a Firenze l’assemblea di Anci Giovani Toscana

Quanti sono i giovani amministratori in Toscana? Come incentivare una maggiore rappresentanza giovanile nei ruoli di comando e quali sono gli strumenti utili per formare la nuova classe dirigente locale? Queste alcune domande al centro della:

Assemblea annuale di Anci Giovani Toscana

“Radici locali, orizzonti europei”

Sabato 28 febbraio (ore 10-13)

Educatorio il Fuligno di Firenze

(via Faenza 48)

A tenere le fila della mattinata, che si aprirà con gli interventi di Susanna Cenni, presidente Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi, e Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, sarà Matteo Francesconi, coordinatore Anci Giovani Toscana e vicesindaco di Capannori. È stato invitato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

A seguire i due panel di approfondimento. Il primo è “Dalla Toscana per l’Europa: il ruolo degli amministratori locali nel dialogo con l’UE” con Matteo Brizzi, membro della Rete BELC dell’Unione europea e consigliere comunale di Massa e Cozzile; Luca Menesini, membro del Comitato europeo delle Regioni; Marco Fusaro, responsabile e coordinatore dei rappresentanti italiani del Comitato europeo delle Regioni.

Il secondo s’intitola “Dall’Europa per la Toscana: progetti e opportunità in corso” con Simona Elmo, responsabile Politiche giovanili di Anci; Elena Conti, responsabile ufficio Europa di Anci Toscana; Marina Lauri e Paola Ballini, del settore montagna e aree interne di Anci Toscana.

La parola passerà quindi alle coordinatrici e ai coordinatori dei gruppi di lavoro di Anci Giovani sul tema “Dalla Toscana per la Toscana: un anno di lavoro dei giovani amministratori”. Gli interventi saranno raccordati da Lorenzo Vignali, vicecoordinatore Anci Giovani Toscana e vicesindaco di Chiesina Uzzanese.

I giornalisti sono invitati a partecipare.

Notizie correlate