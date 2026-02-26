'Radici locali, orizzonti europei', a Firenze l’assemblea di Anci Giovani Toscana

Attualità
Condividi su:
Leggi su mobile

Al via l'Assemblea annuale di Anci Giovani Toscana. Mattinata di lavori dedicata alla rappresentanza giovanile nei ruoli di comando

Quanti sono i giovani amministratori in Toscana? Come incentivare una maggiore rappresentanza giovanile nei ruoli di comando e quali sono gli strumenti utili per formare la nuova classe dirigente locale? Queste alcune domande al centro della:

Assemblea annuale di Anci Giovani Toscana
“Radici locali, orizzonti europei”
Sabato 28 febbraio (ore 10-13)
Educatorio il Fuligno di Firenze
(via Faenza 48)

A tenere le fila della mattinata, che si aprirà con gli interventi di Susanna Cenni, presidente Anci Toscana e sindaca di Poggibonsi, e Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana, sarà Matteo Francesconi, coordinatore Anci Giovani Toscana e vicesindaco di Capannori. È stato invitato anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

A seguire i due panel di approfondimento. Il primo è “Dalla Toscana per l’Europa: il ruolo degli amministratori locali nel dialogo con l’UE” con Matteo Brizzi, membro della Rete BELC dell’Unione europea e consigliere comunale di Massa e Cozzile; Luca Menesini, membro del Comitato europeo delle Regioni; Marco Fusaro, responsabile e coordinatore dei rappresentanti italiani del Comitato europeo delle Regioni.

Il secondo s’intitola “Dall’Europa per la Toscana: progetti e opportunità in corso” con Simona Elmo, responsabile Politiche giovanili di Anci; Elena Conti, responsabile ufficio Europa di Anci Toscana; Marina Lauri e Paola Ballini, del settore montagna e aree interne di Anci Toscana.

La parola passerà quindi alle coordinatrici e ai coordinatori dei gruppi di lavoro di Anci Giovani sul tema “Dalla Toscana per la Toscana: un anno di lavoro dei giovani amministratori”. Gli interventi saranno raccordati da Lorenzo Vignali, vicecoordinatore Anci Giovani Toscana e vicesindaco di Chiesina Uzzanese.

I giornalisti sono invitati a partecipare.

Notizie correlate

26 Febbraio 2026

A Montopoli arriva 'Diversamente Inclusi': le mamme caregiver in scena per raccontare l'inclusione scolastica

Cosa succede quando il sistema scolastico, sulla carta inclusivo, si scontra con la realtà fatta di burocrazia, carenza di sostegno e pregiudizi? A rispondere, con il linguaggio pungente e poetico [...]

Pisa
Attualità
26 Febbraio 2026

Giornata malattie rare: l’Aoup accende la Torre di Pisa e rafforza la rete della cura

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra il 28 febbraio, l’Aoup conferma il proprio ruolo di primo piano nella cura, nella ricerca e nella costruzione di [...]

Cerreto Guidi
Attualità
26 Febbraio 2026

Ciclismo, al via la quinta edizione del Gran Fondo del Genio

La primavera del ciclismo amatoriale torna a colorare le strade della Toscana: domenica 26 aprile 2026 si terrà la Quinta edizione della Gran Fondo del Genio, manifestazione su strada organizzata [...]


<< Indietro

torna a inizio pagina