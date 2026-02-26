Referendum Giustizia: a Montespertoli incontro sulle ragioni del SI

In vista del Referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, Fratelli d'Italia Montespertoli ha organizzato un incontro sulle ragioni del Sì, che si terrà il 5 marzo alle ore 21 presso l'Auditorium "Vanna Cercenà" al Centro Culturale "Le Corti" in via Sonnino.
Interverranno Claudio Gemelli, consigliere regionale della Toscana (FdI), il Dott. Giacomo Rocchi, presidente di sezione della Suprema Corte di Cassazione, e l’avvocato penalista Lorenzo Zilletti.
Modera l'evento Mara Cutrini, responsabile di Fratelli d'Italia Montespertoli.
