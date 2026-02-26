San Miniato, più controlli stradali e ambientali nel 2025: aumentano sanzioni e incidenti

L’attività 2025 svolta dagli agenti di Polizia Locale del Comune di San Miniato si è concentrata sulla sicurezza stradale e sulle violazioni ambientali. A presentare i numeri dell’anno appena concluso sono l’assessora alla Polizia Locale Azzurra Bonaccorsi e il comandante Dario Pancanti che hanno tradotto in cifre quanto è stato fatto.

Nel 2025 sono state svolte 28.936 ore complessive di lavoro dai 22 agenti di Polizia Locale del Comune, di cui 18.499 dedicate ai servizi esterni e 10.437 ai servizi interni. “Nel 2025 i controlli per le violazioni del codice della strada e per quelle ambientali hanno impegnato una parte significativa dell’orario di servizio del personale, che ha pattugliato i principali accessi al territorio e le zone maggiormente esposte al rischio di abbandono dei rifiuti - spiega il comandante Dario Pancanti -. Questo impegno ha portato a un aumento delle infrazioni accertate, con un conseguente incremento dell’importo complessivo delle sanzioni”. In numeri possiamo osservare che dalle 5.932 del 2024 siamo passati a 6.747 (+12 %), con un conseguente aumento dell'accertato sulle infrazioni di circa 345mila euro (con l’accertato totale che si assesta intorno ai 790mila euro, +43,6 %), e un aumento anche del numeri di incidenti stradali: dai 118 del 2014 siamo passati a 155 nel 2025 (+23,9 %) con un incremento del numero di punti decurtati, 3.192 contro i 2.117 dell’anno precedente.

"Questi dati restituiscono il quadro di un’attività che si è concentrata in modo particolare sull’intensificazione del pattugliamento nelle aree sensibili del territorio - spiega la vicesindaca Azzurra Bonaccorsi -. L’aumento del numero di incidenti stradali e delle infrazioni conferma la necessità di mantenere alta l’attenzione su alcune arterie viarie, anche attraverso i controlli e i sistemi di monitoraggio installati agli accessi alla città, che rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione e controllo".

Il numero di telecamere attualmente installate sul territorio comunale è lo stesso: si tratta di 53 dedicate alla videosorveglianza, 3 delle quali si trovano al Liceo “Marconi” e 4 all’IT “Cattaneo”, grazie ad un progetto della Prefettura di Pisa per il controllo delle aree a rischio, e 12 di lettura targa. Il dato significativo dell'indagine che interessa il 2025, riguarda sicuramente le multe per mancanza di assicurazione o revisione: nel 2025 sono state fatte 221 multe per mancanza di assicurazione (+67 % rispetto al 2024) e 528 per mancanza di revisione (+56 % rispetto al 2024). “Le telecamere non registrano soltanto il passaggio dei veicoli, ma consentono anche di monitorare ciò che accade nell’area inquadrata, svolgendo una funzione sia di lettura targhe sia di videosorveglianza di contesto - spiega ancora il comandante Pancanti -. Il servizio è utile per la repressione dei reati e per supportare le indagini su soggetti sospetti, inoltre permette di analizzare statisticamente i flussi di traffico nelle diverse zone del territorio comunale”.

Tra le attività di polizia amministrativa si registra una diminuzione del numero di autorizzazioni per l’utilizzo del suolo pubblico (da 425 si passa a 163), mentre raddoppiano quelle per trasporti eccezionali (da 26 diventano 41). L’attività di polizia giudiziaria ha un andamento altalenante: crolla il numero di denunce ricevute al Comando (da 41 si passa a 25 nel 2025), mentre resta stabile quello delle attività delegate da altre forze dell’ordine (da 68 diventano 72).

Cala il numero di sanzioni per reati di tipo ambientale. Nel 2025 sono state accertate 15 violazioni complessive contro le 24 del 2024, di queste 10 hanno riguardato l’abbandono di rifiuti. “Dal 2024 l’abbandono dei rifiuti è diventato un reato penale e questo ha modificato le modalità operative dei nostri agenti - prosegue il comandante Pancanti -. Se in alcuni casi sono scattate denunce, rispetto al passato risulta più complesso contestare le violazioni, che oggi possono essere applicate solo per fattispecie marginali, determinando un diverso approccio agli interventi su questo tipo di reato".

Gli incassi complessivi dei parcheggi (324 stalli blu e 12 parcometri), 54.636 euro, contro i 68.891,27 euro del 2024, facendo registrare un - 20,7 % rispetto al 2024. Aumenta il numero dei veicoli rimossi: nel 2025 sono stati 85 contro i 78 del 2024.

Per l'accesso in Ztl, le autorizzazioni valide sono 1.420. L'amministrazione ha ulteriormente esteso l'area per richiedere l'accesso libero, in modo da agevolare i residenti, oltre ad aver deciso di attivare i varchi dalle 21, nel periodo invernale (31 ottobre - 1 aprile) anche il venerdì, e la domenica dalle 16.00. "I dati confermano l’importanza della Ztl come strumento di regolazione dei flussi di traffico nel centro storico. Le modifiche introdotte sono il risultato di un confronto costante con residenti ed esercenti, attraverso incontri e un dialogo continuo con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di rendere il sistema più funzionale alle esigenze del territorio - spiega la vicesindaca Bonaccorsi -. L’attività della Polizia Locale, articolata e fondamentale per il nostro territorio, ci restituisce un quadro chiaro della situazione attuale a San Miniato. I dati evidenziano la necessità di rafforzare ulteriormente l’attenzione su viabilità, sicurezza stradale e contrasto all’abbandono dei rifiuti, una problematica ancora difficile da arginare. Come amministrazione abbiamo portato avanti progetti strategici, come la Ztl e la videosorveglianza, strumenti indispensabili per il controllo del territorio e la gestione dei flussi di traffico nel centro storico e abbiamo anche investito nel personale, in modo da poter svolgere a pieno regime tutti i servizi - e conclude -. Ringrazio il comandante Dario Pancanti per il lavoro svolto a fianco dell’amministrazione: la Polizia Locale dispone oggi di strumenti moderni ed efficaci, ma è fondamentale anche la collaborazione dei cittadini, attraverso comportamenti improntati al senso civico”.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa