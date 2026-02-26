Scontro tra auto e motorino in via Livornese a Empoli: due ragazze al pronto soccorso

Empoli
Ad avere la peggio nello scontro sono state le due ragazze a bordo del ciclomotore, che hanno riportato alcune contusioni non gravi per la caduta

Incidente questo pomeriggio in via Livornese, nella zona di Santa Maria a Empoli, dove un'auto si è scontrata con un motorino. A bordo del ciclomotore c'erano due ragazze che, a seguito della caduta, hanno riportato delle contusioni.

Fortunatamente nessuno dei coinvolti è in pericolo, ma, per precauzione le due giovani sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Empoli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e una volante della polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.

