Scontro tra auto e motorino in via Livornese a Empoli: due ragazze al pronto soccorso

Ad avere la peggio nello scontro sono state le due ragazze a bordo del ciclomotore, che hanno riportato alcune contusioni non gravi per la caduta
Incidente questo pomeriggio in via Livornese, nella zona di Santa Maria a Empoli, dove un'auto si è scontrata con un motorino. A bordo del ciclomotore c'erano due ragazze che, a seguito della caduta, hanno riportato delle contusioni.
Fortunatamente nessuno dei coinvolti è in pericolo, ma, per precauzione le due giovani sono state trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Empoli.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi e una volante della polizia municipale per i rilievi e la gestione della viabilità.
