Serristori, due holter cardiaci e una poltrona per terapie infusionali donati dal Calcit Valdarno Fiorentino

Sanità Figline e Incisa Valdarno
Condividi su:
Leggi su mobile

Due holter cardiaci per la Cardiologia del Serristori e una poltrona per le terapie infusionali che sarà posizionata al DH oncologico e oncoematologico dell’ospedale. Le apparecchiature mediche sono state donate dall’ associazione no profit Calcit Valdarno Fiorentino all’ospedale di Figline Valdarno nel corso di una cerimonia di consegna a cui è stata presente la Direttrice dell’ospedale, Martina Chellini.

I due holter cardiaci di ultima generazione sono stati consegnati a Cristina Ciapetti, medico cardiologo della cardiologia del Serristori. Al Day Hospital oncoematologico è stata consegnata, invece, una poltrona attrezzata per la terapia multifunzionale e per i prelievi. Per il Calcit Valdarno Fiorentino era presente Mario Bonaccini che ha voluto ringraziare tutto il personale del DH oncoematologico del Serristori per la dedizione e la professionalità.

Alle consegne erano presenti anche Rossella Rosseti per la Direzione infermieristica, per la Cardiologia il coordinatore Simone Migliorini Pisaneschi, per l’oncologia Chiara Fulignati e per l’oncoematologia, Melania Rocco. Per il DH oncologico e oncoematologico anche il coordinatore Lorenzo Burgio insieme agli infermieri e altro personale.

“Non è la prima volta che riceviamo donazioni di questo genere dal Calcit – ha ringraziato la Direttrice Chellini – siamo onorati dell’attenzione e dell’affetto che l’Associazione presieduta da Mario Bonaccini riserva all’ospedale, sempre attenta e presente ai bisogni del nostro presidio e dei nostri operatori”.

Fonte: Ausl Toscana Centro

Notizie correlate

Empoli
Sanità
19 Febbraio 2026

Attivo il nuovo sito dell'Ausl Toscana centro

Un sito istituzionale che rappresenta il primo punto di contatto tra un’azienda sanitaria e i cittadini. È attivo, già da alcuni giorni, la nuova versione del sito web istituzionale dell'Ausl Toscana centro [...]

Figline e Incisa Valdarno
Sanità
17 Febbraio 2026

Prosegue il potenziamento del servizio di odontoiatria al Serristori

Prosegue il potenziamento del servizio di odontoiatria dell’ospedale Serristori di Figline che già nel settembre scorso aveva incrementato il numero delle sedute, aggiungendo agli ambulatori del lunedì e del giovedì [...]

Empoli
Sanità
4 Febbraio 2026

Svolta nel nuovo protocollo ictus di Asl TC: più pazienti potranno essere curati in urgenza

L’ultimo documento risaliva al 2017. Il nuovo protocollo prodotto dalla Asl Toscana centro aggiorna il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per l’ictus ischemico, rappresentando per tutti e otto gli ospedali Stroke della Asl Toscana [...]



Tutte le notizie di Figline e Incisa Valdarno

<< Indietro

torna a inizio pagina