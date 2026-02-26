Serristori, due holter cardiaci e una poltrona per terapie infusionali donati dal Calcit Valdarno Fiorentino

Due holter cardiaci per la Cardiologia del Serristori e una poltrona per le terapie infusionali che sarà posizionata al DH oncologico e oncoematologico dell’ospedale. Le apparecchiature mediche sono state donate dall’ associazione no profit Calcit Valdarno Fiorentino all’ospedale di Figline Valdarno nel corso di una cerimonia di consegna a cui è stata presente la Direttrice dell’ospedale, Martina Chellini.

I due holter cardiaci di ultima generazione sono stati consegnati a Cristina Ciapetti, medico cardiologo della cardiologia del Serristori. Al Day Hospital oncoematologico è stata consegnata, invece, una poltrona attrezzata per la terapia multifunzionale e per i prelievi. Per il Calcit Valdarno Fiorentino era presente Mario Bonaccini che ha voluto ringraziare tutto il personale del DH oncoematologico del Serristori per la dedizione e la professionalità.

Alle consegne erano presenti anche Rossella Rosseti per la Direzione infermieristica, per la Cardiologia il coordinatore Simone Migliorini Pisaneschi, per l’oncologia Chiara Fulignati e per l’oncoematologia, Melania Rocco. Per il DH oncologico e oncoematologico anche il coordinatore Lorenzo Burgio insieme agli infermieri e altro personale.

“Non è la prima volta che riceviamo donazioni di questo genere dal Calcit – ha ringraziato la Direttrice Chellini – siamo onorati dell’attenzione e dell’affetto che l’Associazione presieduta da Mario Bonaccini riserva all’ospedale, sempre attenta e presente ai bisogni del nostro presidio e dei nostri operatori”.

Fonte: Ausl Toscana Centro

Notizie correlate