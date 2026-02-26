Sofidel celebra 60 anni: eventi a Porcari e negli Stati Uniti

Compie 60 anni Sofidel, tra i principali gruppi mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, noto per il marchio Regina. Per l’anniversario è stato annunciato un calendario di iniziative per riaffermare, spiega l’azienda, "i valori identitari che hanno alimentato il percorso del Gruppo, oggi, come sempre, proiettato verso il futuro".

Le celebrazioni coinvolgeranno le oltre 9.500 persone che lavorano per il gruppo in 13 Paesi tra Europa e Stati Uniti. Sono previsti due anniversary day a giugno: uno a Porcari (Lucca), sede storica fondata da Emi Stefani e Giuseppe Lazzareschi e ancora oggi interamente detenuta dalle famiglie fondatrici; l’altro a Horsham, nell’area di Philadelphia, dove si trova il corporate office nordamericano.

Negli ultimi tre anni Sofidel ha investito negli Stati Uniti oltre 1,7 miliardi di dollari, diventando, si spiega, "la quarta realtà per capacità produttiva su quel mercato, oltre a essere il secondo player sul mercato europeo".

In programma anche 26 Family day negli stabilimenti del gruppo e il proseguimento della partnership con il Giro d'Italia. Oltre alla sponsorizzazione da parte di Regina, l’11ª tappa del 20 maggio partirà proprio da Porcari. Sofidel schiererà inoltre una squadra “Regina” al Giro-E, capitanata da Claudio Chiappucci, detto “El Diablo”.

"In questi 60 anni - ha dichiarato Luigi Lazzareschi, ad Sofidel - non abbiamo mai smesso di lavorare secondo una logica industriale, in maniera responsabile, impegnandoci a creare valore condiviso per le nostre persone e per la società, e a limitare i nostri impatti sul capitale naturale. In un momento in cui le aziende sono coinvolte nel percorso non semplice della doppia transizione, quella ecologica e quella digitale, continuiamo a procedere con convinzione nella stessa direzione".

"Sofidel celebra i suoi 60 anni ringraziando tutti i suoi collaboratori che hanno contribuito a scrivere una storia di crescita e sviluppo. Ed è grata ai suoi clienti e ai suoi consumatori per la fiducia dimostrata in tutti questi anni", ha aggiunto Paola Stefani, presidente Sofidel.