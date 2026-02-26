Stella (FI): "Nardella ora vuole i Cpr per immigrati, Funaro è contro. Pd nel caos"

Marco Stella

"L'ex sindaco si preoccupa della sicurezza dopo averla trascurata e negata in due mandati"

"Adesso Dario Nardella si proclama un sostenitore dei Centri di permanenza per il rimpatrio. Una svolta securitaria, non si capisce se dettata da reali convinzioni o da calcoli elettorali. A parlare per Nardella sono i dati: quando era sindaco di Firenze, la città ha raggiunto diversi record, tra cui quello di seconda metropoli italiana per numero di reati, e se c'è una cosa su cui la sua Giunta ha fallito, è stato proprio il tema della sicurezza". Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Eppure - aggiunge Stella - ricordiamo che non più di un paio di anni fa, Nardella criticava con parole dure il ddl Sicurezza del Governo. Ora apre ai Cpr per immigrati, ponendosi contro il suo successore a Palazzo Vecchio, la sindaco Funaro, che è sempre stata fieramente contraria ai Cpr, come del resto la segretaria del Pd, Elly Schlein e anche i vertici regionali del suo partito e lo stesso governatore Eugenio Giani. Oltre a vedere il Pd nel caos, ci resta il forte dubbio che, come per gli annunci sulla sicurezza di quando era sindaco, queste dichiarazioni dell'on. Nardella siano l'ennesimo specchietto per le allodole, per far credere agli italiani che il Pd si preoccupa per la sicurezza e l'immigrazione irregolare. Ma non sono credibili".

