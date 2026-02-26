Arezzo, pensionato vittima della 'truffa del finto carabiniere': i militari recuperano 33mila euro

Un pensionato di Arezzo è riuscito a salvare gran parte dei suoi risparmi grazie all'intervento tempestivo dei Carabinieri della Compagnia locale. L'uomo era stato contattato da un truffatore che si era spacciato per un Carabiniere e gli aveva chiesto di effettuare un bonifico di 39.900 euro, fingendo operazioni bancarie sospette.

Secondo quanto riferito dai militari, dopo aver ricevuto un messaggio di allarme, il pensionato aveva trasferito i soldi su un conto indicato dal truffatore, rendendosi conto dell'inganno solo successivamente. Grazie alla pronta segnalazione alla Stazione Carabinieri di Arezzo e alla collaborazione con l'Ufficio Antifrode dell'istituto bancario destinatario, è stato possibile recuperare 33mila euro.

Le indagini per identificare i responsabili della truffa sono ancora in corso sotto la direzione della Procura competente.