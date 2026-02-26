Un Cyrano de Bergerac contemporaneo al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Con “De Bergerac - Fantasmi dal Cyrano de Bergerac”, la compagnia GAT Teatro di Castelnuovo d’Elsa approda finalmente al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

La storia originale, celebre commedia pubblicata nel 1897 dal poeta francese Edmondo Rostand e ispirata alla figura storica di Savinien Cyrano de Bergerac, uno dei più estrosi scrittori del seicento francese, narra di un eroe ribelle e malinconico. Uno scontroso spadaccino dall’ingombrante naso. Un poeta sognatore. Racconta di una storia di amore di quelle che è impossibile dimenticare perché non tratta soltanto di un sentimento puro e assoluto verso l’altro ma anche dell’amore incondizionato per la libertà. Sullo sfondo di una società perbenista ma corrotta fino all’osso, in un mondo in cui o si è potenti o ci si lega a chi lo è, Cyrano si rifiuta di legarsi a qualcuno. Ed è proprio la forza dirompente di un uomo che non si vuole piegare e continuamente lotta per affermare la propria indipendenza e unicità che rende Cyrano una commedia realmente universale e ancora attuale.

La compagnia teatrale G.A.T. mette in scena la rivisitazione contemporanea e metateatrale del classico di Rostand, che esplora la libertà dei “copioni” imposti, recentemente proposta dal drammaturgo Michele Santeramo con protagonisti Anna Foglietta, Edoardo Leo e Marco Bonini, interpretando un Cirano desideroso di una nuova vita, in uno spettacolo “non finito” che coinvolge il pubblico.

Anche nella versione proposta dal GAT, il protagonista, Cyrano appunto, interpretato da Nicola Pannocchi, proprio non ne vuole sapere di replicare per l’ennesima volta tutto il dolore per il suo amore che non si compie. Ma Rossana, la sua innamorata a cui non riesce a dichiararsi, interpretata da Nicoletta Maria Loisi, e Cristiano, il suo antagonista in amore, interpretato da Carlo Conforti, non ci stanno. Lo spettacolo si deve fare. Loro esistono soltanto se si mettono in scena, esistono soltanto nel loro ruolo, quando recitano la propria parte.

La regia è di Chiara Riondino, le scene e i costumi di Alessio Innocenti, le musiche e le luci di Simone Gasparri e Gabriele Balducci.

“La versione proposta dalla compagnia teatrale GAT Teatro – dichiara la Sindaca di Castelfiorentino, Francesca Giannì – ha il pregio di coinvolgere il pubblico che non sarà soltanto spettatore ma diventa parte attiva del processo creativo. Non ci resta quindi che partecipare per sorprenderci e trascorrere una piacevole serata in compagnia di una delle associazioni più attive nel panorama della promozione culturale e teatrale locale”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate