Montespertoli, le donne costruiscono 'Un ponte per la pace'

Un’iniziativa per riflettere sul ruolo delle donne nei movimenti per la pace e sul valore dell’impegno civile nei contesti di conflitto. Sabato 28 febbraio 2026, alle ore 16:00, il Centro culturale "Le Corti" di Montespertoli (Auditorium “Vanna Cercenà”, via S. Sonnino 1) ospiterà l’incontro pubblico "Un ponte per la pace. Le donne della comunità di Montespertoli contro la guerra".
L’appuntamento, promosso da SPI CGIL Montespertoli – Lega Aurelio Giomi e C.E.T.R.A., con il patrocinio del Comune di Montespertoli, intende approfondire il contributo delle donne ai movimenti pacifisti internazionali, con particolare riferimento alle esperienze italiane degli anni Cinquanta del Novecento. Tra queste, anche le testimonianze e i percorsi legati al territorio di Montespertoli.
Ad aprire l’incontro sarà Annalisa Giotti, assessora alla cultura del Comune di Montespertoli. Seguiranno gli interventi di Martina Lopa (Fondazione Valore Lavoro), Paolo De Simonis (antropologo), Paolo Gennai (storico) e Silvia Mozzorecchi (segreteria SPI-CGIL Firenze). A completare il programma, un momento musicale a cura dei Suonatori della Leggera, con canti della tradizione mezzadrile toscana. Negli spazi dell’auditorium sarà inoltre allestita la mostra "Peace and Care", visitabile fino a sabato 14 marzo 2026.
L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione della memoria storica del Comune di Montespertoli e del protagonismo femminile nei processi di costruzione della pace, con l’obiettivo di stimolare una riflessione attuale su temi di grande rilevanza internazionale.
Ingresso libero.
Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa
