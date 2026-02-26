A Vinci la Festa della poesia si fa in tre: oltre ai Dialoghi e alla Veglia apre il 'Saloncino dei poeti'

La Festa della Poesia a Vinci torna nel 2026 con un programma ricco e articolato di incontri, letture, musica e dialoghi dedicati alla parola poetica, nel segno del genio, della creatività e del confronto tra generazioni.

Il 14 e il 21 marzo 2026, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia, Vinci e il Montalbano si trasformano in un vero e proprio laboratorio di idee e bellezza: poeti affermati e nuove voci presentano le loro opere, editori e autori si confrontano sulle sfide della poesia contemporanea, giovani musicisti intrecciano la parola con il suono, dando vita a un dialogo vivo e partecipato.

La grande novità di questa edizione è il primo Saloncino dei Poeti, dal titolo evocativo: “Dove la poesia vive, le parole incontrano le persone”.

L’appuntamento è per sabato 14 marzo 2026, a partire dalle ore 15.30, presso i locali del Museo Leo Lev in Piazza Pedretti a Vinci. Il Saloncino nasce come spazio di incontro tra autori, case editrici e lettori, un’occasione per fare il punto sullo stato dell’editoria poetica oggi.

Chi desidera presentare un proprio libro o è alla ricerca di un editore troverà qui un luogo accogliente dove incontrarsi, ascoltarsi e far nascere nuovi versi. Un primo, importante passo verso la creazione di un nuovo evento nel calendario culturale del Montalbano, aperto anche a voci provenienti da altri territori e regioni.

Il 21 marzo 2026, Giornata Mondiale della Poesia, tornano i Dialoghi della Poesia con ospiti di assoluto rilievo. La Biblioteca Leonardiana di Vinci (via La Pira, 1) aprirà le sue porte alle ore 15.00 per un pomeriggio di poesia e musica con tre poetesse e giovani musicisti.

Protagoniste dell’incontro saranno Caterina Galizia, milanese, docente all’Università Cattolica di Milano, e Mariangela Giusti, empolese, docente all’Università Bicocca di Milano, entrambe da tempo attente anche alla letteratura per l’infanzia, che presenteranno i loro ultimi libri.

A chiudere il pomeriggio, un’ospite davvero speciale: Vivian Lamarque, Premio Strega Poesia 2023 e due volte Premio Viareggio. Una delle voci più autorevoli della poesia italiana contemporanea, che onora con la sua presenza la Festa del Montalbano. L’intervista sarà curata dalla professoressa Maria Virginia Porta dell’Accademia Masetto di Lamporecchio. Un evento di grande valore per una manifestazione che continua a crescere e a consolidarsi nel tempo.

Sempre il 21 marzo, dalle ore 21.15, il palcoscenico del Teatro di Vinci ospiterà la XIV Veglia dei Poeti del Montalbano, reading collettivo con autori e cantautori locali che si alterneranno tra rime e canzoni, seguendo il filo conduttore di questa edizione dedicata all’Ingegno Poetico.

Un appuntamento ormai storicizzato, capace ogni anno di sorprendere per la numerosa partecipazione e l’energia condivisa. Come nelle edizioni precedenti, dai testi presentati (scadenza 7 marzo 2026, massimo tre composizioni da inviare a vincinelcuore@gmail.com) nascerà il Quaderno di Sala, con una copertina originale realizzata per l’occasione da un artista locale, distribuito al pubblico e conservato presso biblioteche e istituzioni del territorio.

Infine, per il secondo anno consecutivo, prosegue il percorso di internazionalizzazione della Festa con il patto di amicizia tra la manifestazione francese Printemps des Poètes (area Loira–Amboise) e la Festa della Poesia del Montalbano. Da questa collaborazione nascerà un video con poeti italiani e francesi, girato nei luoghi e nei paesaggi dell’anima e della poesia leonardesca, che sarà pubblicato online il 15 aprile, anniversario della nascita di Leonardo da Vinci.

L’organizzazione è curata dal Club per l’Unesco di Vinci, capofila di una rete di associazioni – tra cui Orizzonti di Lamporecchio – con il patrocinio degli enti pubblici locali.

Tutte le informazioni sono sul sito rinnovato sito della manifestazione: liominiboni.it/festadellapoesia.

Fonte: Associazione Vinci nel Cuore - Ufficio stampa